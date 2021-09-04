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В Москве высадили кедровую аллею в память о народном ополчении ВОВ

В Москве высадили кедровую аллею в память о народном ополчении ВОВ - РИА Новости, 04.09.2021

В Москве высадили кедровую аллею в память о народном ополчении ВОВ

Эколого-патриотическая акция по созданию аллеи славы из 80 кедров Великой Победы прошла 3 сентября в парке "Ходынское поле". Мероприятие было посвящено 80-летию РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T19:24

2021-09-04T19:24

2021-09-04T19:24

москва

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Эколого-патриотическая акция по созданию аллеи славы из 80 кедров Великой Победы прошла 3 сентября в парке "Ходынское поле". Мероприятие было посвящено 80-летию формирования Московского народного ополчения, а также его участию в битве за Москву и контрнаступлению советских войск.В высадке деревьев приняли участие депутат Госдумы Равиль Хуснулин, руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, депутат Мосгордумы Игорь Бускин, представили организации "Офицеры России", руководители и представители организаций – партнеров акции.Всенародный проект "Кедры Великой Победы" совместно с международным проектом "Сад памяти" направлен на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание подрастающего поколения, укрепление межнационального и межконфессионального согласия."Благодаря проекту развивается давняя традиция посадки деревьев в память о героических событиях, в знак благодарности ветеранам и всем павшим в боях за нашу Родину", – добавили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва