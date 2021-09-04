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В резиденции Лукашенко выставили картину, где он изображен с автоматом
В резиденции Лукашенко выставили картину, где он изображен с автоматом - РИА Новости, 04.09.2021
В резиденции Лукашенко выставили картину, где он изображен с автоматом
Картину, на которой президент Белоруссии Александр Лукашенко изображен с автоматом, выставили в рабочей резиденции главы государства, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T14:51
2021-09-04T14:51
2021-09-04T14:51
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 4 сен - РИА Новости. Картину, на которой президент Белоруссии Александр Лукашенко изображен с автоматом, выставили в рабочей резиденции главы государства, сообщил Sputnik Беларусь.Лукашенко 30 августа отметил 67-летие. Первого сентября белорусский лидер рассказал, что в этом году получил на день рождения картину, где он изображен с автоматом и в сопровождении вооруженного сына Николая, ее написала дочь одного из сотрудников службы безопасности. Тогда же президент отмечал, что ему понравилась картина, на которой запечатлен важный в его жизни момент."Помните, Первый недавно рассказывал, что на этот день рождения ему подарили картину, где он с автоматом. Она уже заняла почетное место во Дворце, - говорится в сообщении в Telegram-канале Пул Первого.Первыми, кто увидел подарок, стали жители агрогородка Тихиничи Рогачевского района Гомельской области, которые сегодня прибыли на экскурсию во Дворец независимости.Как рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, которая проводила экскурсию, картину "нарисовала без какого-либо заказа по собственному велению души дочка одного из сотрудников службы безопасности президента". По словам пресс-секретаря, девушка работала над полотном около полугода, и в итоге его решено было преподнести в подарок Лукашенко.Год назад, после президентских выборов, на которых Лукашенко победил в шестой раз, в Белоруссии проходили массовые протестные акции оппозиции. Во время одной из них в СМИ появился ролик, на нем был запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также были размещены кадры, как белорусский лидер в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его сопровождал вооруженный младший сын Николай.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В резиденции Лукашенко выставили картину, где он изображен с автоматом
Картину, на которой Лукашенко изображен с автоматом, выставили во Дворце независимости
МИНСК, 4 сен - РИА Новости.
Картину, на которой президент Белоруссии Александр Лукашенко
изображен с автоматом, выставили в рабочей резиденции главы государства, сообщил Sputnik Беларусь
.
Лукашенко 30 августа отметил 67-летие. Первого сентября белорусский лидер рассказал, что в этом году получил на день рождения картину, где он изображен с автоматом и в сопровождении вооруженного сына Николая, ее написала дочь одного из сотрудников службы безопасности. Тогда же президент отмечал, что ему понравилась картина, на которой запечатлен важный в его жизни момент.
"Помните, Первый недавно рассказывал, что на этот день рождения ему подарили картину, где он с автоматом. Она уже заняла почетное место во Дворце, - говорится в сообщении в Telegram-канале Пул Первого
.
Первыми, кто увидел подарок, стали жители агрогородка Тихиничи Рогачевского района Гомельской области, которые сегодня прибыли на экскурсию во Дворец независимости.
Как рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, которая проводила экскурсию, картину "нарисовала без какого-либо заказа по собственному велению души дочка одного из сотрудников службы безопасности президента". По словам пресс-секретаря, девушка работала над полотном около полугода, и в итоге его решено было преподнести в подарок Лукашенко.
Год назад, после президентских выборов, на которых Лукашенко победил в шестой раз, в Белоруссии проходили массовые протестные акции оппозиции. Во время одной из них в СМИ появился ролик, на нем был запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также были размещены кадры, как белорусский лидер в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его сопровождал вооруженный младший сын Николай.