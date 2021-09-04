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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20210904/kapital-1748671277.html
В Белгородской области вырастет размер материнского капитала
В Белгородской области вырастет размер материнского капитала - РИА Новости, 04.09.2021
В Белгородской области вырастет размер материнского капитала
Размер регионального материнского капитала с 1 октября в Белгородской области вырастет на 20%, до 82,1 тысячи рублей, сообщает облправительство. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T10:03
2021-09-04T10:03
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Размер регионального материнского капитала с 1 октября в Белгородской области вырастет на 20%, до 82,1 тысячи рублей, сообщает облправительство.Региональный материнский капитал выплачивают в Белгородской области с 2011 года в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". Используют его, в основном, на улучшение жилищных условий. Сегодня при рождении третьего и последующего ребенка родителям в Белгородской области выплачивают 68 460 рублей. В прошлом году единовременную региональную выплату получили 1136 семей региона. На эти цели направили порядка 66 миллионов рублей."Уже с 1 октября этого года сумму выплат увеличат на 20% – до 82 152 рублей. Индексацию проведут благодаря изменениям, внесённым в социальный кодекс Белгородской области по инициативе главы региона Вячеслава Гладкова", - отмечают областные власти.Право на соответствующую выплату после рождения третьего и последующего ребенка имеют женщины, зарегистрированные по месту жительства в Белгородской области.
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
10:03 04.09.2021
 
В Белгородской области вырастет размер материнского капитала

Размер материнского капитала вырастет в Белгородской области с 1 октября на 20%

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка с детьми на набережной
Девушка с детьми на набережной - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БЕЛГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Размер регионального материнского капитала с 1 октября в Белгородской области вырастет на 20%, до 82,1 тысячи рублей, сообщает облправительство.
Региональный материнский капитал выплачивают в Белгородской области с 2011 года в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". Используют его, в основном, на улучшение жилищных условий. Сегодня при рождении третьего и последующего ребенка родителям в Белгородской области выплачивают 68 460 рублей. В прошлом году единовременную региональную выплату получили 1136 семей региона. На эти цели направили порядка 66 миллионов рублей.
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"Уже с 1 октября этого года сумму выплат увеличат на 20% – до 82 152 рублей. Индексацию проведут благодаря изменениям, внесённым в социальный кодекс Белгородской области по инициативе главы региона Вячеслава Гладкова", - отмечают областные власти.
Право на соответствующую выплату после рождения третьего и последующего ребенка имеют женщины, зарегистрированные по месту жительства в Белгородской области.
 
Белгородская областьОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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