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Чекунков рассказал о перспективах Северного морского пути
Чекунков рассказал о перспективах Северного морского пути - РИА Новости, 04.09.2021
Чекунков рассказал о перспективах Северного морского пути
Северный морской путь станет конкурентоспособным международным транспортным коридором в ближайшие 10 лет, считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T12:21
2021-09-04T12:40
экономика
арктика
северный морской путь
алексей чекунков
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Северный морской путь станет конкурентоспособным международным транспортным коридором в ближайшие 10 лет, считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."Когда они (грузоотправители) смогут адаптировать свои логистические цепочки, чтобы им везти товар не через Суэцкий канал: далеко, долго, дорого, а через СМП с ледоколом "Лидер" во главе каравана, если это зимняя морская проводка, судами ледового класса, если это сезон, когда нет необходимости в деловой проводке, тогда СМП станет по-настоящему конкурентоспособным международным транспортным коридором. Я считаю, что в ближайшие 10 лет это произойдет", - сказал Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ.Севморпуть начинает трансформироваться из дороги экспериментальной в магистральную, добавил глава Минвостокразвития."Большая часть мировой торговли осуществляется по морю. Глобальное разделение труда возможно благодаря морской торговле. СПМ вдвое короче, чем самый интенсивный морской транспортный коридор. То, что технологии, рыночные обстоятельства, организационные усилия, коммерческие условия сложились, практически сложились в точке, где СМП начинает трансформацию из экспериментальной дороги в магистральную. Цели, поставленные президентом по грузопотоку, мы выполним. Есть несколько проектов, от которых сильно зависит временной интервал, сможем ли мы к 2024 году дать 80 миллионов тонн, зависит от двух проектов "Востокуголь" и "Восток ойл". Сейчас конъюнктура на эти товары неплохая", - сказал Чекунков.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210904/kamchatka-1748669674.html
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экономика, арктика, северный морской путь, алексей чекунков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:21 04.09.2021 (обновлено: 12:40 04.09.2021)
 
Чекунков рассказал о перспективах Северного морского пути

Чекунков: СМП станет конкурентоспособным транспортным коридором в ближайшие десять лет

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Ямал" в Карском море
Атомный ледокол Ямал в Карском море - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Северный морской путь станет конкурентоспособным международным транспортным коридором в ближайшие 10 лет, считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Когда они (грузоотправители) смогут адаптировать свои логистические цепочки, чтобы им везти товар не через Суэцкий канал: далеко, долго, дорого, а через СМП с ледоколом "Лидер" во главе каравана, если это зимняя морская проводка, судами ледового класса, если это сезон, когда нет необходимости в деловой проводке, тогда СМП станет по-настоящему конкурентоспособным международным транспортным коридором. Я считаю, что в ближайшие 10 лет это произойдет", - сказал Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
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Севморпуть начинает трансформироваться из дороги экспериментальной в магистральную, добавил глава Минвостокразвития.
"Большая часть мировой торговли осуществляется по морю. Глобальное разделение труда возможно благодаря морской торговле. СПМ вдвое короче, чем самый интенсивный морской транспортный коридор. То, что технологии, рыночные обстоятельства, организационные усилия, коммерческие условия сложились, практически сложились в точке, где СМП начинает трансформацию из экспериментальной дороги в магистральную. Цели, поставленные президентом по грузопотоку, мы выполним. Есть несколько проектов, от которых сильно зависит временной интервал, сможем ли мы к 2024 году дать 80 миллионов тонн, зависит от двух проектов "Востокуголь" и "Восток ойл". Сейчас конъюнктура на эти товары неплохая", - сказал Чекунков.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Северный морской путь (СМП)
9 апреля 2019, 10:05Инфографика
Северный морской путь (СМП)
 
ЭкономикаАрктикаСеверный морской путьАлексей ЧекунковВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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