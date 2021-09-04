Солодов оценил роль Камчатки в развитии перевозок по Северному морском пути
Губернатор Солодов: порты Камчатки наиболее удобны для перевалки грузов на Севморпути
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Порты на Камчатке наиболее удобны для перевалки грузов на маршрутах расширенного Северного морского пути, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать транспортный потенциал Дальнего Востока, к 2024 году объем грузовых перевозок по Северному морскому пути должен вырасти до 80 миллионов тонн в год.
9 апреля 2019, 10:05ИнфографикаСеверный морской путь (СМП)
"Мы видим стратегическую перспективу для себя в развитии Северного морского пути, потому что Камчатка – это самый выгодный порт для перевалки груза с судов ледового класса на суда, так скажем, общего класса. Конкретный проект по развитию портовых мощностей уже в работе. У нас есть два порта, которые активно наращивают возможности логистических площадок. Кроме того, мы видим перспективу смежных отраслей. Большой акцент ставится на судостроении и судоремонте", – сказал губернатор.
Концепция развития судоремонтных мощностей на базе частных инвестиций будет в течение двух месяцев представлена в Минпромторг РФ, добавил глава региона.
"Эта тема знаковая для Камчатки, потому что целые районы называются по тем судоремонтным и судостроительным предприятиям, которые были в советское время и потом превратились в руины, например, СРВ – судоремонтная верфь. Очень важно, чтобы эти руины превратились в активно развивающиеся промышленные площадки, подчеркнули, что мы перешли к возрождению промышленности", - отметил Солодов.
Правительство Камчатского края весной 2021 года направило в адрес вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток и Арктику, письмо с предложением расширить понятие "Северный морской путь" и включить в него западные и восточные фланги страны. В письме указывается, что такое решение необходимо для создания инфраструктуры и увеличения грузооборота по Северному морскому пути.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.