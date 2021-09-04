https://ria.ru/20210904/kamchatka-1748669674.html

Солодов оценил роль Камчатки в развитии перевозок по Северному морском пути

Солодов оценил роль Камчатки в развитии перевозок по Северному морском пути - РИА Новости, 04.09.2021

Солодов оценил роль Камчатки в развитии перевозок по Северному морском пути

Порты на Камчатке наиболее удобны для перевалки грузов на маршрутах расширенного Северного морского пути, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T10:08

2021-09-04T10:08

2021-09-04T10:08

экономика

камчатский край

арктика

северный морской путь

владимир солодов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Порты на Камчатке наиболее удобны для перевалки грузов на маршрутах расширенного Северного морского пути, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать транспортный потенциал Дальнего Востока, к 2024 году объем грузовых перевозок по Северному морскому пути должен вырасти до 80 миллионов тонн в год."Мы видим стратегическую перспективу для себя в развитии Северного морского пути, потому что Камчатка – это самый выгодный порт для перевалки груза с судов ледового класса на суда, так скажем, общего класса. Конкретный проект по развитию портовых мощностей уже в работе. У нас есть два порта, которые активно наращивают возможности логистических площадок. Кроме того, мы видим перспективу смежных отраслей. Большой акцент ставится на судостроении и судоремонте", – сказал губернатор.Концепция развития судоремонтных мощностей на базе частных инвестиций будет в течение двух месяцев представлена в Минпромторг РФ, добавил глава региона.Правительство Камчатского края весной 2021 года направило в адрес вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток и Арктику, письмо с предложением расширить понятие "Северный морской путь" и включить в него западные и восточные фланги страны. В письме указывается, что такое решение необходимо для создания инфраструктуры и увеличения грузооборота по Северному морскому пути.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20190409/1552396604.html

https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html

камчатский край

арктика

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экономика, камчатский край, арктика, северный морской путь, владимир солодов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)