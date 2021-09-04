https://ria.ru/20210904/kamchatka-1748662526.html

На Камчатке у заповедных территорий появятся два крупных туркластера

На Камчатке у заповедных территорий появятся два крупных туркластера - РИА Новости, 04.09.2021

На Камчатке у заповедных территорий появятся два крупных туркластера

Два туристических кластера появятся в центре и на юге Камчатки в ходе развития туризма на заповедных территориях, рассказал губернатор Камчатского края Владимир РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T07:27

2021-09-04T07:27

2021-09-04T09:40

туризм

камчатский край

владимир солодов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

владивосток

новости - туризм

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Два туристических кластера появятся в центре и на юге Камчатки в ходе развития туризма на заповедных территориях, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Вице-премьер Дмитрий Чернышенко весной на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". По поручению премьера Михаила Мишустина Чернышенко вылетал на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Правительственная делегация оценила инфраструктуру полуострова и потенциал роста турпотока, участники рабочей группы осмотрели Долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский."Мы сохраняем заповедное ядро с минимальной антропогенной нагрузкой, не развивая ни взлетно-посадочных полос, ни жилой инфраструктуры на самом заповедном ядре. Но вокруг мы развиваем целый кластер, который предполагает и строительство гостиниц, и транспортной инфраструктуры, и размещение персонала. Нагрузку осуществляем на смежной территории. В перспективе это будет два крупных туристических кластера. Один будет называться "Гейзеры и вулканы Камчатки" – это Долина гейзеров и Ключевская группа вулканов. В отношении Курильского озера на юге принцип тот же самый", - сказал губернатор.Глава региона добавил, что альтернативой дорогим вертолетным перелетам станет автомобильный маршрут до центра Камчатки, после чего - короткий полет в заповедник. "Не час в воздухе, а 20 минут вертолетом до кальдеры Узон или Долины гейзеров. Потом есть возможность перелететь на берег океана и уйти кораблем в Петропавловск-Камчатский", - заявил Солодов. Такие решения позволят проводить на территориях больше времени и посетить не очень известные места, отметил он."Десятки маршрутов, которые сейчас не вовлечены в туристический поток, они даже не на слуху – это белые водопады, где вода благодаря насыщенности серебром выходит белого цвета буквально и через несколько метров выходит прозрачной. Просто чудо. Кутхины баты – известковые образования", - рассказал губернатор.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ

https://ria.ru/20210904/kamchatka-1748660030.html

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камчатский край, владимир солодов, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, новости - туризм, дальний восток