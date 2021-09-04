Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210904/kamchatka-1748662526.html
На Камчатке у заповедных территорий появятся два крупных туркластера
На Камчатке у заповедных территорий появятся два крупных туркластера - РИА Новости, 04.09.2021
На Камчатке у заповедных территорий появятся два крупных туркластера
Два туристических кластера появятся в центре и на юге Камчатки в ходе развития туризма на заповедных территориях, рассказал губернатор Камчатского края Владимир РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T07:27
2021-09-04T09:40
туризм
камчатский край
владимир солодов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
владивосток
новости - туризм
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748096017_422:0:4063:2048_1920x0_80_0_0_565b87f8ec29e93bce0678d83c89275f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Два туристических кластера появятся в центре и на юге Камчатки в ходе развития туризма на заповедных территориях, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Вице-премьер Дмитрий Чернышенко весной на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". По поручению премьера Михаила Мишустина Чернышенко вылетал на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Правительственная делегация оценила инфраструктуру полуострова и потенциал роста турпотока, участники рабочей группы осмотрели Долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский."Мы сохраняем заповедное ядро с минимальной антропогенной нагрузкой, не развивая ни взлетно-посадочных полос, ни жилой инфраструктуры на самом заповедном ядре. Но вокруг мы развиваем целый кластер, который предполагает и строительство гостиниц, и транспортной инфраструктуры, и размещение персонала. Нагрузку осуществляем на смежной территории. В перспективе это будет два крупных туристических кластера. Один будет называться "Гейзеры и вулканы Камчатки" – это Долина гейзеров и Ключевская группа вулканов. В отношении Курильского озера на юге принцип тот же самый", - сказал губернатор.Глава региона добавил, что альтернативой дорогим вертолетным перелетам станет автомобильный маршрут до центра Камчатки, после чего - короткий полет в заповедник. "Не час в воздухе, а 20 минут вертолетом до кальдеры Узон или Долины гейзеров. Потом есть возможность перелететь на берег океана и уйти кораблем в Петропавловск-Камчатский", - заявил Солодов. Такие решения позволят проводить на территориях больше времени и посетить не очень известные места, отметил он."Десятки маршрутов, которые сейчас не вовлечены в туристический поток, они даже не на слуху – это белые водопады, где вода благодаря насыщенности серебром выходит белого цвета буквально и через несколько метров выходит прозрачной. Просто чудо. Кутхины баты – известковые образования", - рассказал губернатор.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ
https://ria.ru/20210904/kamchatka-1748660030.html
камчатский край
владивосток
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748096017_1268:0:3999:2048_1920x0_80_0_0_82580f9faa116886deda72d0fcc0cba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камчатский край, владимир солодов, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, новости - туризм, дальний восток
07:27 04.09.2021 (обновлено: 09:40 04.09.2021)
 
На Камчатке у заповедных территорий появятся два крупных туркластера

Губернатор Солодов: на Камчатке у заповедных территорий появятся два крупных туркластера

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРегионы России. Камчатка
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Два туристических кластера появятся в центре и на юге Камчатки в ходе развития туризма на заповедных территориях, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко весной на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". По поручению премьера Михаила Мишустина Чернышенко вылетал на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Правительственная делегация оценила инфраструктуру полуострова и потенциал роста турпотока, участники рабочей группы осмотрели Долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский.
"Мы сохраняем заповедное ядро с минимальной антропогенной нагрузкой, не развивая ни взлетно-посадочных полос, ни жилой инфраструктуры на самом заповедном ядре. Но вокруг мы развиваем целый кластер, который предполагает и строительство гостиниц, и транспортной инфраструктуры, и размещение персонала. Нагрузку осуществляем на смежной территории. В перспективе это будет два крупных туристических кластера. Один будет называться "Гейзеры и вулканы Камчатки" – это Долина гейзеров и Ключевская группа вулканов. В отношении Курильского озера на юге принцип тот же самый", - сказал губернатор.
Глава региона добавил, что альтернативой дорогим вертолетным перелетам станет автомобильный маршрут до центра Камчатки, после чего - короткий полет в заповедник. "Не час в воздухе, а 20 минут вертолетом до кальдеры Узон или Долины гейзеров. Потом есть возможность перелететь на берег океана и уйти кораблем в Петропавловск-Камчатский", - заявил Солодов. Такие решения позволят проводить на территориях больше времени и посетить не очень известные места, отметил он.
"Десятки маршрутов, которые сейчас не вовлечены в туристический поток, они даже не на слуху – это белые водопады, где вода благодаря насыщенности серебром выходит белого цвета буквально и через несколько метров выходит прозрачной. Просто чудо. Кутхины баты – известковые образования", - рассказал губернатор.
Автобус и трап в международном аэропорту Елизово - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
Вчера, 06:39Туризм
Новая авиакомпания "раскачает" туризм на Камчатке, заявил Солодов
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ
 
ТуризмКамчатский крайВладимир СолодовВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)ВладивостокНовости - ТуризмДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30"Страх Европы": на Украине рассказали, как Меркель "наплевала" на Киев
05:01В Токио назвали дату встречи глав МИД G-7 с участием представителей России
04:18National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского в США
04:15Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества
04:05На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка
03:40Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон
03:31В НАТО высказались за участие России в борьбе с террористами в Афганистане
03:15Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм
03:13На МКС в 2023 году испытают защиту от радиации в дальнем космосе
03:05Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России
02:15Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон
02:15Почетный донор объяснил желание делиться кровью
01:59"Хорошо для Путина": в Раде назвали встречу Зеленского и Байдена поражением
01:53Племянница Трампа раскрыла его отношение к Путину
01:42В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине
01:35СМИ: в Ираке не менее семи полицейских погибли при атаке ИГ*
01:15Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать
23:28Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум
23:27На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке
23:02Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального
Лента новостейМолния