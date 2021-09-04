06:39 04.09.2021 (обновлено: 09:43 04.09.2021)
Новая авиакомпания "раскачает" туризм на Камчатке, заявил Солодов
Губернатор Солодов: новая авиакомпания "Камчатка" поможет развитию туризма в регионе
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкАвтобус и трап в международном аэропорту "Елизово"
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Камчатка", которая появилась на полуострове, будет развивать популярные туристические направления, сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По решению Росавиации после авиакрушения с 13 августа введены ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании "Витязь-Аэро", на долю которой приходилась значительная часть туристических перелетов в Камчатском крае. Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов заявил, что после запрета турфирмы в регионе ежедневно теряют 6 миллионов рублей.
"В этом месяце создана новая авиакомпания, название ей дали "Камчатка". Первое судно уже приобретено именно с прицелом на туристические перевозки. Она будет раскачивать те направления, которые востребованы в туризме. Я знаю, что среди планов коллег – полеты на Курильские острова и по ключевым туристическим точкам на Камчатке", - заявил Солодов.
Глава региона добавил, что в парке новой авиакомпании легкомоторный девятикресельный самолет.
"Планы – в год по два-три судна приобретать у коллег есть. Это инвесторы, которые ведут крупный наш проект по строительству гостиничной инфраструктуры и туристического комплекса", - сказал Солодов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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