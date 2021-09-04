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Туризм
https://ria.ru/20210904/kamchatka-1748660030.html
Новая авиакомпания "раскачает" туризм на Камчатке, заявил Солодов
Новая авиакомпания "раскачает" туризм на Камчатке, заявил Солодов - РИА Новости, 04.09.2021
Новая авиакомпания "раскачает" туризм на Камчатке, заявил Солодов
Авиакомпания "Камчатка", которая появилась на полуострове, будет развивать популярные туристические направления, сказал губернатор Камчатского края Владимир... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T06:39
2021-09-04T09:43
камчатский край
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
владимир солодов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
туризм
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Камчатка", которая появилась на полуострове, будет развивать популярные туристические направления, сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).По решению Росавиации после авиакрушения с 13 августа введены ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании "Витязь-Аэро", на долю которой приходилась значительная часть туристических перелетов в Камчатском крае. Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов заявил, что после запрета турфирмы в регионе ежедневно теряют 6 миллионов рублей.Глава региона добавил, что в парке новой авиакомпании легкомоторный девятикресельный самолет."Планы – в год по два-три судна приобретать у коллег есть. Это инвесторы, которые ведут крупный наш проект по строительству гостиничной инфраструктуры и туристического комплекса", - сказал Солодов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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камчатский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), дальневосточный федеральный университет, дальний восток, владимир солодов, восточный экономический форум — 2021 (вэф), экономика, владивосток, новости - туризм
06:39 04.09.2021 (обновлено: 09:43 04.09.2021)
 
Новая авиакомпания "раскачает" туризм на Камчатке, заявил Солодов

Губернатор Солодов: новая авиакомпания "Камчатка" поможет развитию туризма в регионе

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкАвтобус и трап в международном аэропорту "Елизово"
Автобус и трап в международном аэропорту Елизово - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Камчатка", которая появилась на полуострове, будет развивать популярные туристические направления, сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По решению Росавиации после авиакрушения с 13 августа введены ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании "Витязь-Аэро", на долю которой приходилась значительная часть туристических перелетов в Камчатском крае. Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов заявил, что после запрета турфирмы в регионе ежедневно теряют 6 миллионов рублей.
"В этом месяце создана новая авиакомпания, название ей дали "Камчатка". Первое судно уже приобретено именно с прицелом на туристические перевозки. Она будет раскачивать те направления, которые востребованы в туризме. Я знаю, что среди планов коллег – полеты на Курильские острова и по ключевым туристическим точкам на Камчатке", - заявил Солодов.
Глава региона добавил, что в парке новой авиакомпании легкомоторный девятикресельный самолет.
"Планы – в год по два-три судна приобретать у коллег есть. Это инвесторы, которые ведут крупный наш проект по строительству гостиничной инфраструктуры и туристического комплекса", - сказал Солодов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ТуризмКамчатский крайФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Дальневосточный федеральный университетДальний ВостокВладимир СолодовВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)ЭкономикаВладивостокНовости - Туризм
 
 
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