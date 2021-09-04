https://ria.ru/20210904/kamchatka-1748660030.html

Новая авиакомпания "раскачает" туризм на Камчатке, заявил Солодов

Новая авиакомпания "раскачает" туризм на Камчатке, заявил Солодов - РИА Новости, 04.09.2021

Новая авиакомпания "раскачает" туризм на Камчатке, заявил Солодов

Авиакомпания "Камчатка", которая появилась на полуострове, будет развивать популярные туристические направления, сказал губернатор Камчатского края Владимир... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T06:39

2021-09-04T06:39

2021-09-04T09:43

камчатский край

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

владимир солодов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

туризм

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Камчатка", которая появилась на полуострове, будет развивать популярные туристические направления, сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).По решению Росавиации после авиакрушения с 13 августа введены ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании "Витязь-Аэро", на долю которой приходилась значительная часть туристических перелетов в Камчатском крае. Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов заявил, что после запрета турфирмы в регионе ежедневно теряют 6 миллионов рублей.Глава региона добавил, что в парке новой авиакомпании легкомоторный девятикресельный самолет."Планы – в год по два-три судна приобретать у коллег есть. Это инвесторы, которые ведут крупный наш проект по строительству гостиничной инфраструктуры и туристического комплекса", - сказал Солодов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210831/kamchatka-1747978439.html

камчатский край

дальний восток

владивосток

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камчатский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), дальневосточный федеральный университет, дальний восток, владимир солодов, восточный экономический форум — 2021 (вэф), экономика, владивосток, новости - туризм