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Опубликовано видео падения грузовика с эстакады в Москве
Опубликовано видео падения грузовика с эстакады в Москве - РИА Новости, 04.09.2021
Опубликовано видео падения грузовика с эстакады в Москве
Столичная прокуратура опубликовала видео падения грузовика с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T00:23
2021-09-04T00:23
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Столичная прокуратура опубликовала видео падения грузовика с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве.ДТП произошло в пятницу вечером, грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в районе пересечения с ТТК.На кадрах видно, как грузовик, двигаясь по эстакаде, не вписывается в поворот, пробивает ограждение и падает вниз.По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП. В московской Госавтоинспекции сообщили, что водитель грузовика госпитализирован с переломом позвоночника.Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра полностью перекрыли, автомобили перенаправили через дублер проспекта.
https://ria.ru/20210903/dtp-1748649935.html
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РИА Новости
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происшествия, москва
00:23 04.09.2021
 
Опубликовано видео падения грузовика с эстакады в Москве

Опубликовано видео падения грузовика с эстакады на Ленинградское шоссе в Москве

© Прокуратура Москвы / Перейти в фотобанкПадение грузовика с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве
Падение грузовика с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве
© Прокуратура Москвы
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Столичная прокуратура опубликовала видео падения грузовика с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве.
ДТП произошло в пятницу вечером, грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в районе пересечения с ТТК.
На кадрах видно, как грузовик, двигаясь по эстакаде, не вписывается в поворот, пробивает ограждение и падает вниз.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП. В московской Госавтоинспекции сообщили, что водитель грузовика госпитализирован с переломом позвоночника.
Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра полностью перекрыли, автомобили перенаправили через дублер проспекта.
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