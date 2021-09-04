https://ria.ru/20210904/gruzovik-1748651183.html

Опубликовано видео падения грузовика с эстакады в Москве

Опубликовано видео падения грузовика с эстакады в Москве - РИА Новости, 04.09.2021

Опубликовано видео падения грузовика с эстакады в Москве

Столичная прокуратура опубликовала видео падения грузовика с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T00:23

2021-09-04T00:23

2021-09-04T00:23

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Столичная прокуратура опубликовала видео падения грузовика с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве.ДТП произошло в пятницу вечером, грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в районе пересечения с ТТК.На кадрах видно, как грузовик, двигаясь по эстакаде, не вписывается в поворот, пробивает ограждение и падает вниз.По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП. В московской Госавтоинспекции сообщили, что водитель грузовика госпитализирован с переломом позвоночника.Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра полностью перекрыли, автомобили перенаправили через дублер проспекта.

https://ria.ru/20210903/dtp-1748649935.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва