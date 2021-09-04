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В Германии началось досрочное голосование на выборах в Госдуму
В Германии началось досрочное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 04.09.2021
В Германии началось досрочное голосование на выборах в Госдуму
Досрочное выездное голосование для отдельных групп избирателей на выборах в Госдуму РФ началось по плану в субботу в немецком городе Эрфурт (федеральная земля... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T12:50
2021-09-04T12:50
политика
германия
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Досрочное выездное голосование для отдельных групп избирателей на выборах в Госдуму РФ началось по плану в субботу в немецком городе Эрфурт (федеральная земля Тюрингия), сообщили РИА Новости в посольстве РФ в ФРГ."Досрочное голосование отдельных групп избирателей в Эрфурте началось по плану", - сообщили в ведомстве.Ранее на сайте посольства было размещено расписание досрочного выездного голосования для отдельных групп избирателей на выборах в Госдуму РФ. Согласно нему, участок в Эрфурте будет открыт в субботу 4 сентября с 10.00 до 16.00 (с 11.00 до 17.00 мск). 11 сентября досрочное голосование для отдельных групп избирателей пройдет еще в трех городах Германии - Дрездене, Магдебурге, Штутгарте. 12 сентября проголосовать можно будет в Ростоке и Шверине. Участки будут работать в соответствии с обращениями избирателей в местах компактного проживания граждан Российской Федерации.Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Также состоятся региональные и муниципальные выборы.
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политика, германия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
12:50 04.09.2021
 
В Германии началось досрочное голосование на выборах в Госдуму

В Германии началось досрочное голосование для отдельных групп избирателей на выборах в ГД

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Эрфурт
Города мира. Эрфурт - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Досрочное выездное голосование для отдельных групп избирателей на выборах в Госдуму РФ началось по плану в субботу в немецком городе Эрфурт (федеральная земля Тюрингия), сообщили РИА Новости в посольстве РФ в ФРГ.
"Досрочное голосование отдельных групп избирателей в Эрфурте началось по плану", - сообщили в ведомстве.
Ранее на сайте посольства было размещено расписание досрочного выездного голосования для отдельных групп избирателей на выборах в Госдуму РФ. Согласно нему, участок в Эрфурте будет открыт в субботу 4 сентября с 10.00 до 16.00 (с 11.00 до 17.00 мск). 11 сентября досрочное голосование для отдельных групп избирателей пройдет еще в трех городах Германии - Дрездене, Магдебурге, Штутгарте. 12 сентября проголосовать можно будет в Ростоке и Шверине. Участки будут работать в соответствии с обращениями избирателей в местах компактного проживания граждан Российской Федерации.
Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Также состоятся региональные и муниципальные выборы.
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