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В Германии началось досрочное голосование на выборах в Госдуму

В Германии началось досрочное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 04.09.2021

В Германии началось досрочное голосование на выборах в Госдуму

Досрочное выездное голосование для отдельных групп избирателей на выборах в Госдуму РФ началось по плану в субботу в немецком городе Эрфурт (федеральная земля... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T12:50

2021-09-04T12:50

2021-09-04T12:50

политика

германия

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Досрочное выездное голосование для отдельных групп избирателей на выборах в Госдуму РФ началось по плану в субботу в немецком городе Эрфурт (федеральная земля Тюрингия), сообщили РИА Новости в посольстве РФ в ФРГ."Досрочное голосование отдельных групп избирателей в Эрфурте началось по плану", - сообщили в ведомстве.Ранее на сайте посольства было размещено расписание досрочного выездного голосования для отдельных групп избирателей на выборах в Госдуму РФ. Согласно нему, участок в Эрфурте будет открыт в субботу 4 сентября с 10.00 до 16.00 (с 11.00 до 17.00 мск). 11 сентября досрочное голосование для отдельных групп избирателей пройдет еще в трех городах Германии - Дрездене, Магдебурге, Штутгарте. 12 сентября проголосовать можно будет в Ростоке и Шверине. Участки будут работать в соответствии с обращениями избирателей в местах компактного проживания граждан Российской Федерации.Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Также состоятся региональные и муниципальные выборы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, германия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия