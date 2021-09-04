https://ria.ru/20210904/golosovanie-1748684703.html
В Германии началось досрочное голосование на выборах в Госдуму
В Германии началось досрочное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 04.09.2021
В Германии началось досрочное голосование на выборах в Госдуму
Досрочное выездное голосование для отдельных групп избирателей на выборах в Госдуму РФ началось по плану в субботу в немецком городе Эрфурт (федеральная земля... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T12:50
2021-09-04T12:50
2021-09-04T12:50
политика
германия
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153117/78/1531177815_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a88f42095315cc34d874c236d3aaaecc.jpg
БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Досрочное выездное голосование для отдельных групп избирателей на выборах в Госдуму РФ началось по плану в субботу в немецком городе Эрфурт (федеральная земля Тюрингия), сообщили РИА Новости в посольстве РФ в ФРГ."Досрочное голосование отдельных групп избирателей в Эрфурте началось по плану", - сообщили в ведомстве.Ранее на сайте посольства было размещено расписание досрочного выездного голосования для отдельных групп избирателей на выборах в Госдуму РФ. Согласно нему, участок в Эрфурте будет открыт в субботу 4 сентября с 10.00 до 16.00 (с 11.00 до 17.00 мск). 11 сентября досрочное голосование для отдельных групп избирателей пройдет еще в трех городах Германии - Дрездене, Магдебурге, Штутгарте. 12 сентября проголосовать можно будет в Ростоке и Шверине. Участки будут работать в соответствии с обращениями избирателей в местах компактного проживания граждан Российской Федерации.Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Также состоятся региональные и муниципальные выборы.
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153117/78/1531177815_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fd79be8df0a270325058d59f1777ae6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, германия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
В Германии началось досрочное голосование на выборах в Госдуму
В Германии началось досрочное голосование для отдельных групп избирателей на выборах в ГД