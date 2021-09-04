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Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма - РИА Новости, 04.09.2021
Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
Программа "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для развития внутреннего туризма, сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T04:51
2021-09-04T05:02
экономика
владивосток
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
дальневосточный гектар
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Программа "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для развития внутреннего туризма, сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов на сессии "Дальневосточный гектар: от чистого поля к пространству экономической свободы" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев говорил, что в программе "Дальневосточный гектар" приняло участие 95 тысяч человек.По словам Шамьюнова, для развития туристических проектов землю используют 7% участников.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, дальневосточный гектар, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:51 04.09.2021 (обновлено: 05:02 04.09.2021)
 
Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма

Замглавы Минвостокразвития Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" помогает развитию туризма

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрезентация по освоению "дальневосточных гектаров" на ВЭФ во Владивостоке
Презентация по освоению дальневосточных гектаров на ВЭФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Программа "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для развития внутреннего туризма, сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов на сессии "Дальневосточный гектар: от чистого поля к пространству экономической свободы" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев говорил, что в программе "Дальневосточный гектар" приняло участие 95 тысяч человек.
По словам Шамьюнова, для развития туристических проектов землю используют 7% участников.

"Дальневосточный гектар" - это одна из востребованных опций с точки зрения развития туризма, особенно на Дальнем Востоке. Здесь можно увидеть дикую и необузданную природу, где крупные формы туристического размещения могут быть не совсем компактны, а маленькие частные проекты могут предоставлять уникальные сервисы", - сказал Шамьюнов.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 13:15
Почти 95 тысяч человек приняли участие в программе "Дальневосточный гектар"
 
ЭкономикаВладивостокЮрий ТрутневДальневосточный федеральный университетДальний ВостокДальневосточный гектарРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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