https://ria.ru/20210904/gektar-1748657534.html

Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма

Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма - РИА Новости, 04.09.2021

Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма

Программа "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для развития внутреннего туризма, сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T04:51

2021-09-04T04:51

2021-09-04T05:02

экономика

владивосток

юрий трутнев

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

дальневосточный гектар

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Программа "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для развития внутреннего туризма, сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов на сессии "Дальневосточный гектар: от чистого поля к пространству экономической свободы" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев говорил, что в программе "Дальневосточный гектар" приняло участие 95 тысяч человек.По словам Шамьюнова, для развития туристических проектов землю используют 7% участников.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/gektar-1748348279.html

владивосток

дальний восток

россия

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экономика, владивосток, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, дальневосточный гектар, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)