04:51 04.09.2021 (обновлено: 05:02 04.09.2021)
Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
Замглавы Минвостокразвития Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" помогает развитию туризма
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрезентация по освоению "дальневосточных гектаров" на ВЭФ во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Программа "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для развития внутреннего туризма, сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов на сессии "Дальневосточный гектар: от чистого поля к пространству экономической свободы" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев говорил, что в программе "Дальневосточный гектар" приняло участие 95 тысяч человек.
По словам Шамьюнова, для развития туристических проектов землю используют 7% участников.
"Дальневосточный гектар" - это одна из востребованных опций с точки зрения развития туризма, особенно на Дальнем Востоке. Здесь можно увидеть дикую и необузданную природу, где крупные формы туристического размещения могут быть не совсем компактны, а маленькие частные проекты могут предоставлять уникальные сервисы", - сказал Шамьюнов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.