https://ria.ru/20210904/garazh-1748683121.html

Арестован мужчина, обвиняемый в похищении девушки в Нижегородской области

Арестован мужчина, обвиняемый в похищении девушки в Нижегородской области - РИА Новости, 04.09.2021

Арестован мужчина, обвиняемый в похищении девушки в Нижегородской области

Суд арестовал мужчину, которого обвиняют в похищении девушки в Нижегородской области, сообщил СК на своем сайте. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T12:28

2021-09-04T12:28

2021-09-04T14:53

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Суд арестовал мужчину, которого обвиняют в похищении девушки в Нижегородской области, сообщил СК на своем сайте.Фигуранту дела 39 лет, ему предъявили обвинения по статье "Похищение человека" с применением насилия и оружия. Проводятся судебно-медицинские экспертизы.По данным следствия, 24 августа 23-летняя девушка встретилась с мужчиной с сайта знакомств и пропала. Позднее следователи установили, что она находится в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода, девушку освободили.На допросе она рассказала, что мужчина, угрожая ножом, увез ее, запер в гараже и насиловал.

https://ria.ru/20210903/pokhischenie-1748602851.html

нижегородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)