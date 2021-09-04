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Арестован мужчина, обвиняемый в похищении девушки в Нижегородской области
Арестован мужчина, обвиняемый в похищении девушки в Нижегородской области - РИА Новости, 04.09.2021
Арестован мужчина, обвиняемый в похищении девушки в Нижегородской области
Суд арестовал мужчину, которого обвиняют в похищении девушки в Нижегородской области, сообщил СК на своем сайте. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T12:28
2021-09-04T14:53
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Суд арестовал мужчину, которого обвиняют в похищении девушки в Нижегородской области, сообщил СК на своем сайте.Фигуранту дела 39 лет, ему предъявили обвинения по статье "Похищение человека" с применением насилия и оружия. Проводятся судебно-медицинские экспертизы.По данным следствия, 24 августа 23-летняя девушка встретилась с мужчиной с сайта знакомств и пропала. Позднее следователи установили, что она находится в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода, девушку освободили.На допросе она рассказала, что мужчина, угрожая ножом, увез ее, запер в гараже и насиловал.
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
12:28 04.09.2021 (обновлено: 14:53 04.09.2021)
 
Арестован мужчина, обвиняемый в похищении девушки в Нижегородской области

СК: арестован мужчина, обвиняемый в похищении девушки в Нижегородской области

© СУ СК по Нижегородской области Мужчина, обвиняемый в похищении 23-летней девушки, в суде Нижнего Новгорода. Кадр из видео
Мужчина, обвиняемый в похищении 23-летней девушки, в суде Нижнего Новгорода. Кадр из видео
© СУ СК по Нижегородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Суд арестовал мужчину, которого обвиняют в похищении девушки в Нижегородской области, сообщил СК на своем сайте.
Фигуранту дела 39 лет, ему предъявили обвинения по статье "Похищение человека" с применением насилия и оружия. Проводятся судебно-медицинские экспертизы.
По данным следствия, 24 августа 23-летняя девушка встретилась с мужчиной с сайта знакомств и пропала. Позднее следователи установили, что она находится в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода, девушку освободили.
На допросе она рассказала, что мужчина, угрожая ножом, увез ее, запер в гараже и насиловал.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 17:37
Раскрыты подробности похищения девушки, найденной в Нижнем Новгороде
 
ПроисшествияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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