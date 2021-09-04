РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса

"На сегодняшний день из 5,6 миллиона компаний в секторе МСП всего 55 тысяч являются экспортерами, это 1%. В развитых странах это 5-10%. Нам есть куда стремиться", - сказала она в ходе сессии Восточного экономического форума "Экспортные возможности МСП. Начать и преуспеть!".