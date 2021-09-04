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РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 04.09.2021
РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
Всего 55 тысяч российских малых и средних предприятий из 5,6 миллиона сейчас являются экспортерами, сообщила директор по региональному проекту Российского... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T04:21
2021-09-04T04:21
2021-09-04T04:21
экономика
дальневосточный федеральный университет
российский экспортный центр (рэц)
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Всего 55 тысяч российских малых и средних предприятий из 5,6 миллиона сейчас являются экспортерами, сообщила директор по региональному проекту Российского экспортного центра (РЭЦ) Наталья Минаева.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, дальневосточный федеральный университет, российский экспортный центр (рэц), восточный экономический форум — 2021 (вэф)
РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
Представитель РЭЦ Минаева: экспортерами являются 55 тысяч малых и средних предприятий