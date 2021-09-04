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В Кузбассе один человек погиб в ДТП
В Кузбассе один человек погиб в ДТП - РИА Новости, 04.09.2021
В Кузбассе один человек погиб в ДТП
Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате ДТП в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, виновник аварии с места происшествия скрылся,... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T15:53
2021-09-04T15:53
происшествия
кемеровская область
ленинск-кузнецкий
россия
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КЕМЕРОВО, 4 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате ДТП в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, виновник аварии с места происшествия скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области."Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW, двигаясь со стороны улицы Магаданная в сторону улицы 7-е Ноября, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Лада Гранта". В результате ДТП 48-летний водитель "Лады" из поселка Крапивинский погиб, два его пассажира - 25-летняя женщина и 29-летний мужчина - получили травмы. Водитель BMW с места происшествия скрылся", - сообщает ведомство.Отмечается, что на данный момент сотрудники полиции установили личность скрывшегося водителя. Им оказался 23-летний житель города Ленинск-Кузнецкий. В настоящее время полицейские устанавливают его местонахождение.Следователем межмуниципального отдела МВД России "Ленинск-Кузнецкий" возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия". Согласно санкциям, максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210904/avariya-1748673144.html
кемеровская область
ленинск-кузнецкий
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происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, россия
15:53 04.09.2021
 
В Кузбассе один человек погиб в ДТП

МВД: В Кузбассе один человек погиб, двое пострадали при ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КЕМЕРОВО, 4 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате ДТП в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, виновник аварии с места происшествия скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW, двигаясь со стороны улицы Магаданная в сторону улицы 7-е Ноября, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Лада Гранта". В результате ДТП 48-летний водитель "Лады" из поселка Крапивинский погиб, два его пассажира - 25-летняя женщина и 29-летний мужчина - получили травмы. Водитель BMW с места происшествия скрылся", - сообщает ведомство.
Отмечается, что на данный момент сотрудники полиции установили личность скрывшегося водителя. Им оказался 23-летний житель города Ленинск-Кузнецкий. В настоящее время полицейские устанавливают его местонахождение.
Следователем межмуниципального отдела МВД России "Ленинск-Кузнецкий" возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия". Согласно санкциям, максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
Вчера, 10:30
В Башкирии один человек погиб в ДТП с автобусом
 
ПроисшествияКемеровская областьЛенинск-КузнецкийРоссия
 
 
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