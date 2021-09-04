https://ria.ru/20210904/dagestan-1748690914.html

В Дагестане два человека пострадали из-за взрыва газа

В Дагестане два человека пострадали из-за взрыва газа - РИА Новости, 04.09.2021

В Дагестане два человека пострадали из-за взрыва газа

Двое мужчин пострадали из-за взрыва газа в дагестанском Бабаюрте, они доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T14:10

2021-09-04T14:10

2021-09-04T14:10

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

МАХАЧКАЛА, 4 сен – РИА Новости. Двое мужчин пострадали из-за взрыва газа в дагестанском Бабаюрте, они доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану."По системе 112 поступила информация о том, что в населенном пункте Бабаюрт, по улице Шпигуна, 18, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения, в отдельно стоящем помещении летней кухни, пострадали двое мужчин, которые в тяжелом состоянии доставлены в Бабаюртовскую ЦРБ", – говорится в сообщении.Разрушений нет, выбиты окна и входная дверь, уточнили в ведомстве.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия