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В Дагестане два человека пострадали из-за взрыва газа
В Дагестане два человека пострадали из-за взрыва газа - РИА Новости, 04.09.2021
В Дагестане два человека пострадали из-за взрыва газа
Двое мужчин пострадали из-за взрыва газа в дагестанском Бабаюрте, они доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T14:10
2021-09-04T14:10
2021-09-04T14:10
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МАХАЧКАЛА, 4 сен – РИА Новости. Двое мужчин пострадали из-за взрыва газа в дагестанском Бабаюрте, они доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану."По системе 112 поступила информация о том, что в населенном пункте Бабаюрт, по улице Шпигуна, 18, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения, в отдельно стоящем помещении летней кухни, пострадали двое мужчин, которые в тяжелом состоянии доставлены в Бабаюртовскую ЦРБ", – говорится в сообщении.Разрушений нет, выбиты окна и входная дверь, уточнили в ведомстве.
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В Дагестане два человека пострадали из-за взрыва газа
МЧС: двое мужчин пострадали из-за взрыва газа в дагестанском Бабаюрте