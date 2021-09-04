https://ria.ru/20210904/chernogoriya-1748707186.html

В Черногории протестующие перекрыли въезды в старую столицу

В Черногории протестующие перекрыли въезды в старую столицу - РИА Новости, 04.09.2021

В Черногории протестующие перекрыли въезды в старую столицу

В Черногории протестующие против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия преодолели полицейский кордон на въезде в старую столицу Цетине и... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T17:37

2021-09-04T17:37

2021-09-04T19:43

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БЕЛГРАД, 4 сен — РИА Новости. В Черногории протестующие против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия преодолели полицейский кордон на въезде в старую столицу Цетине и заблокировали въезды в город, сообщило национальное телевидение."Граждане заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы, чтобы не допустить проезда патриарха Сербского Порфирия и духовенства Сербской православной церкви на интронизацию митрополита Иоанникия", — передает телеканал.На видео участники акции строят баррикады из покрышек и камней.Сообщалось также о столкновениях с полицией около пожарной станции, силовикам пришлось применить спецсредства. Данных о пострадавших нет.Интронизация митрополита Сербской православной церкви Иоанникия должна пройти в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине 5 сентября. На вечер 4 сентября запланирована торжественная встреча сербского патриарха Порфирия перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице.Церковное руководство не стало приглашать верующих к монастырю.В националистических кругах Черногории заявляют, что духовенство СПЦ проводит просербскую политику в стране.Премьер Черногории Здравко Кривокапич накануне в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политическо-криминальных структур". Совет национальной безопасности дал инструкции органам разведки и безопасности "с целью усилить координацию ради поддержания конституционного порядка и защиты конституционных прав и свобод граждан".Накануне полиция задержала четырех жителей Никшича, в автомобиле которых нашли десять граммов кокаина, пистолет калибра 7,65 миллиметра, 13 патронов к нему, шесть защитных масок, три перцовых баллончика, деревянную биту, 62 металлических шарика и майки с символикой. Задержанные признались, что ехали на акцию протеста в Цетине.МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство в связи с безопасностью на предстоящих церковных мероприятиях. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович указал на возможную радикализацию ситуации в Цетине 5 сентября.

https://ria.ru/20210902/ugrozy-1748403776.html

https://ria.ru/20210903/chernogoriya-1748613657.html

подгорица (город)

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Столкновения полиции с местными националистами в Черногории В Черногории произошли столкновения полиции с местными националистами, протестующими против интронизации нового митрополита. Они считают духовенство Сербской православной церкви проводниками политики Белграда. 2021-09-04T17:37 true PT0M22S

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в мире, подгорица (город), оон, черногория, сербская православная церковь