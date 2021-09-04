Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210904/chernogoriya-1748702719.html
В Черногории протестующие против митрополита СПЦ пробили кордон полиции
В Черногории протестующие против митрополита СПЦ пробили кордон полиции - РИА Новости, 04.09.2021
В Черногории протестующие против митрополита СПЦ пробили кордон полиции
Участники акции протеста в Черногории против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и визита сербского патриарха Порфирия пробили... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T16:37
2021-09-04T16:59
религия
черногория
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748703583_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e7a23fa4c0a8181a6726e918f7028f5f.jpg
БЕЛГРАД, 4 сен – РИА Новости. Участники акции протеста в Черногории против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и визита сербского патриарха Порфирия пробили полицейский кордон на въезде в город Цетине и засыпали дорогу камнями, передает национальное телевидение.Офис ООН в Черногории заявил в пятницу, что обеспокоен обострением ситуации в стране в связи с интронизацией митрополита СПЦ Иоанникия и визитом сербского патриарха Порфирия. Интронизация в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине, запланированная на 5 сентября, ранее вызвала недовольство националистических кругов Черногории. Движение, называющие себя "комитами", многократно проводило акции протеста перед объектами СПЦ, чье духовенство они считают проводниками просербской политики в Черногории. Во избежание инцидентов в ходе церемонии церковное руководство отказалось от приглашения верующих к монастырю. Торжественная встреча сербского патриарха Порфирия назначена на вечер 4 сентября перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице.Премьер Черногории Здравко Кривокапич накануне в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политическо-криминальных структур" при интронизации. Совет национальной безопасности Черногории во главе с премьером в пятницу издал инструкции органам разведки и безопасности "с целью усилить координацию ради поддержания конституционного порядка и защиты конституционных прав и свобод граждан".Черногорское МВД сообщило в пятницу о задержании четырех жителей Никшича, в автомобиле которых полицейские обнаружили 10 граммов кокаина, пистолет калибра 7,65 миллиметра с 13 патронами, шесть защитных масок, три перцовых баллончика, деревянную биту, 62 металлических шарика и майки с символикой. Задержанные признались, что ехали на готовящуюся акцию протеста в Цетине. В субботу там уже начали собираться протестующие, полиция установила заграждения перед монастырем, и разместила два бронированных автомобиля.МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство в связи с безопасностью в ходе предстоящих церковных мероприятий. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович указал на возможную радикализацию ситуации в Цетине 5 сентября.
https://ria.ru/20210902/ugrozy-1748403776.html
черногория
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Столкновения полиции с местными националистами в Черногории
В Черногории произошли столкновения полиции с местными националистами, протестующими против интронизации нового митрополита. Они считают духовенство Сербской православной церкви проводниками политики Белграда.
2021-09-04T16:37
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748703583_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_73c22d65f1ee6a4cbb3b8475dcedd81a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черногория, религия
16:37 04.09.2021 (обновлено: 16:59 04.09.2021)
 
В Черногории протестующие против митрополита СПЦ пробили кордон полиции

В Черногории протестующие против интронизации митрополита СПЦ пробили кордон полиции

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 сен – РИА Новости. Участники акции протеста в Черногории против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и визита сербского патриарха Порфирия пробили полицейский кордон на въезде в город Цетине и засыпали дорогу камнями, передает национальное телевидение.
Офис ООН в Черногории заявил в пятницу, что обеспокоен обострением ситуации в стране в связи с интронизацией митрополита СПЦ Иоанникия и визитом сербского патриарха Порфирия. Интронизация в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине, запланированная на 5 сентября, ранее вызвала недовольство националистических кругов Черногории. Движение, называющие себя "комитами", многократно проводило акции протеста перед объектами СПЦ, чье духовенство они считают проводниками просербской политики в Черногории. Во избежание инцидентов в ходе церемонии церковное руководство отказалось от приглашения верующих к монастырю. Торжественная встреча сербского патриарха Порфирия назначена на вечер 4 сентября перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице.
"Группа граждан пробила полицейский кордон на окружной трассе на въезде в Цетине и рассыпала по ней камни … Затем был пробит кордон у пожарной станции, полиция применила спецсредства", - передает телеканал, также разместивший видео инцидента.
Премьер Черногории Здравко Кривокапич накануне в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политическо-криминальных структур" при интронизации. Совет национальной безопасности Черногории во главе с премьером в пятницу издал инструкции органам разведки и безопасности "с целью усилить координацию ради поддержания конституционного порядка и защиты конституционных прав и свобод граждан".
Черногорское МВД сообщило в пятницу о задержании четырех жителей Никшича, в автомобиле которых полицейские обнаружили 10 граммов кокаина, пистолет калибра 7,65 миллиметра с 13 патронами, шесть защитных масок, три перцовых баллончика, деревянную биту, 62 металлических шарика и майки с символикой. Задержанные признались, что ехали на готовящуюся акцию протеста в Цетине. В субботу там уже начали собираться протестующие, полиция установила заграждения перед монастырем, и разместила два бронированных автомобиля.
МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство в связи с безопасностью в ходе предстоящих церковных мероприятий. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович указал на возможную радикализацию ситуации в Цетине 5 сентября.
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 17:32Религия
Сербская церковь сообщила об угрозах духовенству в Черногории
 
РелигияЧерногорияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30"Страх Европы": на Украине рассказали, как Меркель "наплевала" на Киев
05:01В Токио назвали дату встречи глав МИД G-7 с участием представителей России
04:18National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского в США
04:15Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества
04:05На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка
03:40Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон
03:31В НАТО высказались за участие России в борьбе с террористами в Афганистане
03:15Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм
03:13На МКС в 2023 году испытают защиту от радиации в дальнем космосе
03:05Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России
02:15Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон
02:15Почетный донор объяснил желание делиться кровью
01:59"Хорошо для Путина": в Раде назвали встречу Зеленского и Байдена поражением
01:53Племянница Трампа раскрыла его отношение к Путину
01:42В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине
01:35СМИ: в Ираке не менее семи полицейских погибли при атаке ИГ*
01:15Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать
23:28Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум
23:27На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке
23:02Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального
Лента новостейМолния