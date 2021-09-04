https://ria.ru/20210904/chernogoriya-1748702719.html

В Черногории протестующие против митрополита СПЦ пробили кордон полиции

В Черногории протестующие против митрополита СПЦ пробили кордон полиции - РИА Новости, 04.09.2021

В Черногории протестующие против митрополита СПЦ пробили кордон полиции

Участники акции протеста в Черногории против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и визита сербского патриарха Порфирия пробили... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T16:37

2021-09-04T16:37

2021-09-04T16:59

религия

черногория

религия

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БЕЛГРАД, 4 сен – РИА Новости. Участники акции протеста в Черногории против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и визита сербского патриарха Порфирия пробили полицейский кордон на въезде в город Цетине и засыпали дорогу камнями, передает национальное телевидение.Офис ООН в Черногории заявил в пятницу, что обеспокоен обострением ситуации в стране в связи с интронизацией митрополита СПЦ Иоанникия и визитом сербского патриарха Порфирия. Интронизация в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине, запланированная на 5 сентября, ранее вызвала недовольство националистических кругов Черногории. Движение, называющие себя "комитами", многократно проводило акции протеста перед объектами СПЦ, чье духовенство они считают проводниками просербской политики в Черногории. Во избежание инцидентов в ходе церемонии церковное руководство отказалось от приглашения верующих к монастырю. Торжественная встреча сербского патриарха Порфирия назначена на вечер 4 сентября перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице.Премьер Черногории Здравко Кривокапич накануне в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политическо-криминальных структур" при интронизации. Совет национальной безопасности Черногории во главе с премьером в пятницу издал инструкции органам разведки и безопасности "с целью усилить координацию ради поддержания конституционного порядка и защиты конституционных прав и свобод граждан".Черногорское МВД сообщило в пятницу о задержании четырех жителей Никшича, в автомобиле которых полицейские обнаружили 10 граммов кокаина, пистолет калибра 7,65 миллиметра с 13 патронами, шесть защитных масок, три перцовых баллончика, деревянную биту, 62 металлических шарика и майки с символикой. Задержанные признались, что ехали на готовящуюся акцию протеста в Цетине. В субботу там уже начали собираться протестующие, полиция установила заграждения перед монастырем, и разместила два бронированных автомобиля.МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство в связи с безопасностью в ходе предстоящих церковных мероприятий. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович указал на возможную радикализацию ситуации в Цетине 5 сентября.

https://ria.ru/20210902/ugrozy-1748403776.html

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Столкновения полиции с местными националистами в Черногории В Черногории произошли столкновения полиции с местными националистами, протестующими против интронизации нового митрополита. Они считают духовенство Сербской православной церкви проводниками политики Белграда. 2021-09-04T16:37 true PT0M22S

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черногория, религия