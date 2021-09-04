https://ria.ru/20210904/bolgariya-1748492865.html

В Болгарии открылся отель для насекомых

В Болгарии открылся отель для насекомых - РИА Новости, 04.09.2021

В Болгарии открылся отель для насекомых

В болгарском городе Разлог открылась первая гостиница для насекомых, где они смогут комфортно пережить зиму в спячке, сообщает "Европульс". РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T03:25

2021-09-04T03:25

2021-09-04T03:25

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насекомые

болгария

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отели

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В болгарском городе Разлог открылась первая гостиница для насекомых, где они смогут комфортно пережить зиму в спячке, сообщает "Европульс".Отель выглядит как деревянный домик с отдельными "номерами" для гусениц, жуков, мух, божьих коровок, пчел и стрекоз. Каждая "комната" сделана из природных материалов — шишек, камней и древесины.В дизайне учтены индивидуальные предпочтения "постояльцев". Например, считается, что божьи коровки любят зимовать в бамбуковых палках, поэтому их ждут специальные номера из таких палок.В других странах ЕС также есть отели для насекомых. Например, в Нидерландах – отели для червяков и жилье для пчел.

https://ria.ru/20210823/irlandiya-1746597483.html

болгария

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насекомые, болгария, нидерланды, новости - туризм, пчелы, отели, гостиницы, туризм, животные