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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210904/bezhentsy-1748652145.html
В США около ста афганских беженцев заподозрили в связях с талибами
В США около ста афганских беженцев заподозрили в связях с талибами - РИА Новости, 04.09.2021
В США около ста афганских беженцев заподозрили в связях с талибами
США заподозрили около сотни принятых на своей территории афганских беженцев в связях с террористическими группировками и намерены выслать по меньшей мере двоих... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T01:09
2021-09-04T01:21
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
косово
россия
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ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. США заподозрили около сотни принятых на своей территории афганских беженцев в связях с террористическими группировками и намерены выслать по меньшей мере двоих в Косово для дополнительных проверок, передает NBC.В США, по данным телеканала, находятся более 30 тысяч афганцев, покинувших родину после прихода к власти там движения "Талибан"*."Из более чем 30 тысяч эвакуированных из Афганистана в США около 10 тысяч потребовали по состоянию на пятницу дополнительных проверок... из них порядка сотни были "помечены" из-за возможных связей с "Талибаном"* или террористическими группами. Двое из этих ста вызвали достаточно подозрений для нового рассмотрения их статуса", - сказано в сообщении.Американские власти планируют отправить обоих афганцев в транзитный пункт на территории Косово, где те будут дожидаться решения своей участи.Американские власти говорят, что готовят места для 50 тысяч афганских беженцев на восьми военных базах в различных районах страны.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210831/afganets-1748061682.html
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в мире, сша, талибан, косово, россия
01:09 04.09.2021 (обновлено: 01:21 04.09.2021)
 
В США около ста афганских беженцев заподозрили в связях с талибами

NBC: двух афганцев вышлют из США в Косово из-за возможных связей с талибами

© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. США заподозрили около сотни принятых на своей территории афганских беженцев в связях с террористическими группировками и намерены выслать по меньшей мере двоих в Косово для дополнительных проверок, передает NBC.
В США, по данным телеканала, находятся более 30 тысяч афганцев, покинувших родину после прихода к власти там движения "Талибан"*.
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"Из более чем 30 тысяч эвакуированных из Афганистана в США около 10 тысяч потребовали по состоянию на пятницу дополнительных проверок... из них порядка сотни были "помечены" из-за возможных связей с "Талибаном"* или террористическими группами. Двое из этих ста вызвали достаточно подозрений для нового рассмотрения их статуса", - сказано в сообщении.
Американские власти планируют отправить обоих афганцев в транзитный пункт на территории Косово, где те будут дожидаться решения своей участи.
Американские власти говорят, что готовят места для 50 тысяч афганских беженцев на восьми военных базах в различных районах страны.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанКосовоРоссия
 
 
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