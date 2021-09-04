https://ria.ru/20210904/bezhentsy-1748652145.html

В США около ста афганских беженцев заподозрили в связях с талибами

В США около ста афганских беженцев заподозрили в связях с талибами - РИА Новости, 04.09.2021

В США около ста афганских беженцев заподозрили в связях с талибами

США заподозрили около сотни принятых на своей территории афганских беженцев в связях с террористическими группировками и намерены выслать по меньшей мере двоих... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T01:09

2021-09-04T01:09

2021-09-04T01:21

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

косово

россия

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ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. США заподозрили около сотни принятых на своей территории афганских беженцев в связях с террористическими группировками и намерены выслать по меньшей мере двоих в Косово для дополнительных проверок, передает NBC.В США, по данным телеканала, находятся более 30 тысяч афганцев, покинувших родину после прихода к власти там движения "Талибан"*."Из более чем 30 тысяч эвакуированных из Афганистана в США около 10 тысяч потребовали по состоянию на пятницу дополнительных проверок... из них порядка сотни были "помечены" из-за возможных связей с "Талибаном"* или террористическими группами. Двое из этих ста вызвали достаточно подозрений для нового рассмотрения их статуса", - сказано в сообщении.Американские власти планируют отправить обоих афганцев в транзитный пункт на территории Косово, где те будут дожидаться решения своей участи.Американские власти говорят, что готовят места для 50 тысяч афганских беженцев на восьми военных базах в различных районах страны.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210831/afganets-1748061682.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/es-1748226798.html

сша

косово

россия

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в мире, сша, талибан, косово, россия