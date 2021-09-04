https://ria.ru/20210904/belik-1748724125.html
Главкому ВСУ, захотевшему проехать по Москве на танке, предложили автозак
Главкому ВСУ, захотевшему проехать по Москве на танке, предложили автозак - РИА Новости, 04.09.2021
Главкому ВСУ, захотевшему проехать по Москве на танке, предложили автозак
Новый главком ВС Украины Валерий Залужный, заявивший о желании проехаться на танке по Красной площади, лелеет несбыточные мечты, по Москве он может проехать... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T22:21
2021-09-04T22:21
2021-09-04T23:31
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госдума рф
вооруженные силы украины
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости, Федор Дмитриев. Новый главком ВС Украины Валерий Залужный, заявивший о желании проехаться на танке по Красной площади, лелеет несбыточные мечты, по Москве он может проехать либо в такси как частное лицо, либо в автозаке как военный преступник, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее Залужный заявил, что хотел бы проехать на танке по Красной площади и по Арбату.Белик отметил ложную браваду высокопоставленных украинских военных."Они как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит. То парад в Севастополе обещали, то в Ялте, теперь, видишь ли, на Москву замахнулись, и все это от незнания истории. По Москве только наши танки ездят, а чужих отродясь не бывало. Вот только в нашей боевой машине этому хвастуну места не найдется, пусть такси берет, а если вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке – в трибунал, а оттуда в Магадан", – сказал Белик.
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украина, москва, госдума рф, вооруженные силы украины, дмитрий белик, валерий залужный
22:21 04.09.2021 (обновлено: 23:31 04.09.2021)
Главкому ВСУ, захотевшему проехать по Москве на танке, предложили автозак
Депутат Белик: главком ВСУ может проехать по Москве только на такси или в автозаке