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"Не освоил ничего". Азаров раскритиковал Зеленского за управление страной
"Не освоил ничего". Азаров раскритиковал Зеленского за управление страной - РИА Новости, 04.09.2021
"Не освоил ничего". Азаров раскритиковал Зеленского за управление страной
Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что за два с половиной года президент Украины Владимир Зеленский не освоил ничего, что нужно для управления страной. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T21:21
2021-09-04T22:13
в мире
украина
николай азаров (политик)
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 сен - РИА новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что за два с половиной года президент Украины Владимир Зеленский не освоил ничего, что нужно для управления страной."Ни одного самолета за семь лет не построили, не выкатили, как у нас говорят", - заявил Азаров в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", говоря об украинском президенте."В общем он никак не освоился, ему дают какие-то вещи, он их там вычитывает, как актер", - сказал экс-премьер."То есть за два с половиной года он не освоил ничего, что нужно для управления такой большой страной, как Украина", - заметил Азаров.
https://ria.ru/20210901/ukraina-1748096362.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский
21:21 04.09.2021 (обновлено: 22:13 04.09.2021)
 
"Не освоил ничего". Азаров раскритиковал Зеленского за управление страной

Экс-премьер Украины Азаров: за 2,5 года Зеленский не научился управлять страной

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что за два с половиной года президент Украины Владимир Зеленский не освоил ничего, что нужно для управления страной.
"Ни одного самолета за семь лет не построили, не выкатили, как у нас говорят", - заявил Азаров в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", говоря об украинском президенте.
"В общем он никак не освоился, ему дают какие-то вещи, он их там вычитывает, как актер", - сказал экс-премьер.
"То есть за два с половиной года он не освоил ничего, что нужно для управления такой большой страной, как Украина", - заметил Азаров.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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В миреУкраинаНиколай Азаров (политик)Владимир Зеленский
 
 
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