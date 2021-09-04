https://ria.ru/20210904/azarov-1748720870.html

"Не освоил ничего". Азаров раскритиковал Зеленского за управление страной

"Не освоил ничего". Азаров раскритиковал Зеленского за управление страной - РИА Новости, 04.09.2021

"Не освоил ничего". Азаров раскритиковал Зеленского за управление страной

Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что за два с половиной года президент Украины Владимир Зеленский не освоил ничего, что нужно для управления страной. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T21:21

2021-09-04T21:21

2021-09-04T22:13

в мире

украина

николай азаров (политик)

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 сен - РИА новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что за два с половиной года президент Украины Владимир Зеленский не освоил ничего, что нужно для управления страной."Ни одного самолета за семь лет не построили, не выкатили, как у нас говорят", - заявил Азаров в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", говоря об украинском президенте."В общем он никак не освоился, ему дают какие-то вещи, он их там вычитывает, как актер", - сказал экс-премьер."То есть за два с половиной года он не освоил ничего, что нужно для управления такой большой страной, как Украина", - заметил Азаров.

https://ria.ru/20210901/ukraina-1748096362.html

украина

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в мире, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский