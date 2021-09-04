Солодов: авиакомпания "Аврора" поможет в обновлении авиапарка Приморья

"В отношении социальных маршрутов важную роль сыграет Единая дальневосточная авиакомпания, которая создана, которая уже летает и через которую будет оказана поддержка обновления воздушного парка, воздушных судов. Цель предельно понятна – чтобы жители Дальнего Востока, как сказал президент, имели возможность гарантированного доступа к бюджетным перелетам по тем направлениям, которые наиболее востребованы. Это и безальтернативные маршруты, и наиболее популярные для отдыха и делового перемещения, такие как Владивосток и Хабаровск для жителей Камчатки", - сказал Солодов.