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Солодов: авиакомпания "Аврора" поможет в обновлении авиапарка Приморья
Солодов: авиакомпания "Аврора" поможет в обновлении авиапарка Приморья - РИА Новости, 04.09.2021
Солодов: авиакомпания "Аврора" поможет в обновлении авиапарка Приморья
Помощь в обновлении авиапарка будет оказана через Единую дальневосточную авиакомпанию "Аврора", сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T06:24
2021-09-04T06:24
2021-09-04T06:24
экономика
камчатский край
владивосток
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
владимир солодов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Помощь в обновлении авиапарка будет оказана через Единую дальневосточную авиакомпанию "Аврора", сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, камчатский край, владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, владимир солодов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Солодов: авиакомпания "Аврора" поможет в обновлении авиапарка Приморья
Губернатор Камчатского края Солодов: авиакомпания "Аврора" поможет в обновлении авиапарка