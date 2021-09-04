https://ria.ru/20210904/aviadarts-1748691383.html

В Рязанской области наградили победителей конкурса "Авиадартс" на АрМИ

В Рязанской области наградили победителей конкурса "Авиадартс" на АрМИ - РИА Новости, 04.09.2021

В Рязанской области наградили победителей конкурса "Авиадартс" на АрМИ

Российские военные летчики победили в конкурсе "Авиадартс" в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021), установив два рекорда, сообщил пресс-центр игр. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T14:14

2021-09-04T14:14

2021-09-04T14:14

безопасность

авиадартс

россия

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военные летчики победили в конкурсе "Авиадартс" в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021), установив два рекорда, сообщил пресс-центр игр."На аэродроме Дягилево (Рязанская область) состоялась торжественная церемония закрытия международного конкурса "Авиадартс-2021", - говорится в сообщении.Как отметил начальник боевой подготовки Воздушно-космическими сил генерал-майор Павел Молчанов, слова которого приводятся в сообщении, в ходе конкурса было установлено четыре новых рекорда, из них два российскими летчиками и по одному экипажами Белоруссии и Китая."Особенно хочу подчеркнуть, что российская команда, которая в очередной раз выиграла главный кубок конкурса, представлена была молодыми летчиками", - сказал он.В конкурсе, проходившем на аэродроме Дягилево и полигоне Дубровичи, участвовали около 60 экипажей из России, Белоруссии и Китая, которые соревновались в визуальной воздушной разведке, технике пилотирования, навигации, поисково-спасательном обеспечении, боевом применении авиационных средств поражения по наземным целям и десантировании грузов на точность.Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

https://ria.ru/20210901/aviadarts-1748155907.html

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безопасность, авиадартс, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)