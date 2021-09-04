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Эксперт рассказал, как надо решать проблему изменения климата в Арктике
Эксперт рассказал, как надо решать проблему изменения климата в Арктике - РИА Новости, 04.09.2021
Эксперт рассказал, как надо решать проблему изменения климата в Арктике
Вызванные изменением климата проблемы в Арктике имеют не только региональный характер, их решение требует усилий всего международного сообщества, заявил РИА... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T14:56
2021-09-04T14:56
в мире
арктика
климат
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вызванные изменением климата проблемы в Арктике имеют не только региональный характер, их решение требует усилий всего международного сообщества, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.Международная группа экспертов по климату в августе представила отчет, согласно которому Арктика станет практически свободной ото льда, по крайней мере, один раз летом до 2050 года в связи с нарастающим темпом глобального потепления. Как отметили ученые, сокращение площади весеннего снежного покрова начало происходить во всем Северном полушарии по крайней мере с 1978 года и продолжится с дальнейшим потеплением.Рае Квон Чунг также отметил, что глобальное потепление влияет на все страны мира, а не только на Россию и ее северных соседей. "Россия, особенно арктическая часть, Сибирь - вот здесь произошел самый высокий рост температур в мире, Арктика нагревается быстрее, чем любой другой регион мира... Нью-Йорк превратился во Флориду и страдает от супертайфуна. Австралия, Греция и Турция страдают от пожаров. Это происходит повсюду", - отметил эксперт.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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60
в мире, арктика, климат, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
14:56 04.09.2021
 
Эксперт рассказал, как надо решать проблему изменения климата в Арктике

Нобелевский лауреат: проблему изменения климата в Арктике надо решать глобальными усилиями

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛауреат Нобелевской премии мира, член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг
Лауреат Нобелевской премии мира, член Международного комитета по присуждению премии Глобальная энергия Рае Квон Чунг - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вызванные изменением климата проблемы в Арктике имеют не только региональный характер, их решение требует усилий всего международного сообщества, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.
Международная группа экспертов по климату в августе представила отчет, согласно которому Арктика станет практически свободной ото льда, по крайней мере, один раз летом до 2050 года в связи с нарастающим темпом глобального потепления. Как отметили ученые, сокращение площади весеннего снежного покрова начало происходить во всем Северном полушарии по крайней мере с 1978 года и продолжится с дальнейшим потеплением.
"Не думаю, что этого (решения климатических проблем Арктики - ред.) можно достичь исключительно через сотрудничество арктических государств, ведь все происходит из-за выбросов углерода со всего мира... Нельзя решить проблему действиями арктических стран. Думаю, нужны усилия глобального, а не местного масштаба", - сказал эксперт.
Рае Квон Чунг также отметил, что глобальное потепление влияет на все страны мира, а не только на Россию и ее северных соседей. "Россия, особенно арктическая часть, Сибирь - вот здесь произошел самый высокий рост температур в мире, Арктика нагревается быстрее, чем любой другой регион мира... Нью-Йорк превратился во Флориду и страдает от супертайфуна. Австралия, Греция и Турция страдают от пожаров. Это происходит повсюду", - отметил эксперт.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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В миреАрктикаКлиматВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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