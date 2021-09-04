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Устроившую дебош россиянку вывели из самолета под аплодисменты
Устроившую дебош россиянку вывели из самолета под аплодисменты - РИА Новости, 04.09.2021
Устроившую дебош россиянку вывели из самолета под аплодисменты
В Сети появилось видео задержания авиадебоширки, которая устроила скандал на борту самолета. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T21:41
2021-09-04T21:42
происшествия
самолеты
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Подравшуюся с полицейскими россиянку вывели из самолета под аплодисменты
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео задержания авиадебоширки, которая устроила скандал на борту самолета.На кадрах видно, что женщину вывели из салона воздушного судна под аплодисменты. Сама зачинщица конфликта оказывала сопротивление и пыталась вырваться, некоторые пассажиры предлагали сотрудникам полиции свою помощь.Также в СМИ появилась информация, что россиянка устроила скандал из-за просьбы бортпроводника надеть маску.МВД и представители авиакомпании ситуацию пока не прокомментировали.
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Дебоширку выводят из самолета под аплодисменты
Вот так сегодня под аплодисменты пассажиров из самолета выводили дебоширку. Пишут, что женщина не хотела надевать маску и хамила. А пассажиры тем временем ее ждали и не могли вылететь из Москвы в Анталью. Без полиции не обошлось.
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происшествия, самолеты
21:41 04.09.2021 (обновлено: 21:42 04.09.2021)
 
Устроившую дебош россиянку вывели из самолета под аплодисменты

Опубликовано видео снятия авиадебоширки с рейса под аплодисменты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео задержания авиадебоширки, которая устроила скандал на борту самолета.
На кадрах видно, что женщину вывели из салона воздушного судна под аплодисменты. Сама зачинщица конфликта оказывала сопротивление и пыталась вырваться, некоторые пассажиры предлагали сотрудникам полиции свою помощь.
Также в СМИ появилась информация, что россиянка устроила скандал из-за просьбы бортпроводника надеть маску.
МВД и представители авиакомпании ситуацию пока не прокомментировали.
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