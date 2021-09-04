https://ria.ru/20210904/aplodismenty-1748722075.html

Устроившую дебош россиянку вывели из самолета под аплодисменты

Устроившую дебош россиянку вывели из самолета под аплодисменты - РИА Новости, 04.09.2021

Устроившую дебош россиянку вывели из самолета под аплодисменты

В Сети появилось видео задержания авиадебоширки, которая устроила скандал на борту самолета. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T21:41

2021-09-04T21:41

2021-09-04T21:42

происшествия

самолеты

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Подравшуюся с полицейскими россиянку вывели из самолета под аплодисменты

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео задержания авиадебоширки, которая устроила скандал на борту самолета.На кадрах видно, что женщину вывели из салона воздушного судна под аплодисменты. Сама зачинщица конфликта оказывала сопротивление и пыталась вырваться, некоторые пассажиры предлагали сотрудникам полиции свою помощь.Также в СМИ появилась информация, что россиянка устроила скандал из-за просьбы бортпроводника надеть маску.МВД и представители авиакомпании ситуацию пока не прокомментировали.

https://ria.ru/20210831/napadenie-1748036264.html

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2021

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Дебоширку выводят из самолета под аплодисменты Вот так сегодня под аплодисменты пассажиров из самолета выводили дебоширку. Пишут, что женщина не хотела надевать маску и хамила. А пассажиры тем временем ее ждали и не могли вылететь из Москвы в Анталью. Без полиции не обошлось. 2021-09-04T21:41 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самолеты