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На острове Русский создадут туркомплекс с аквапарком
На острове Русский создадут туркомплекс с аквапарком - РИА Новости, 04.09.2021
На острове Русский создадут туркомплекс с аквапарком
Корпорация "Туризм.РФ", "ВЭБ Инжиниринг" и "Истерн Аква Парадайз" договорились о совместной реализации проекта рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T07:11
2021-09-04T07:11
экономика
владивосток
русский (остров)
дальний восток
владимир новиков
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Корпорация "Туризм.РФ", "ВЭБ Инжиниринг" и "Истерн Аква Парадайз" договорились о совместной реализации проекта рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком "Аквапарадайз" во Владивостоке, соглашение подписано во время Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в пресс-службе корпорации."Корпорация "Туризм.РФ", "ВЭБ Инжиниринг" и "Истерн Аква Парадайз" заключили соглашение о совместной реализации проекта рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком "Аквапарадайз" во Владивостоке. Работы будут проходить в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и завершатся в 2025 году", - говорится в сообщении корпорации.Новый туристический объект появится на острове Русский. "Аквапарк станет еще одним крупным объектом притяжения туристов и обеспечит возможность круглогодичного комфортного отдыха. Для нас, развивая инфраструктуру, это является важной составляющей любого проекта. Кроме того, создание аквапарка не только расширит туристические возможности края, но и повысит его инвестиционную привлекательность", - сказал глава "Туризм.РФ" Сергей Суханов.Комплекс будет включать в себя крытый аквапарк, торговую галерею с магазинами, фудкортом и конгрессно-выставочной площадкой. Проектом предусмотрено строительство гостиницы, шале и бунгало под управлением профессионального оператора общей вместимостью 260 номеров. В гостинице также будут СПА, фитнес-зал и панорамный ресторан."Для "ВЭБ Инжиниринг" развитие туристической отрасли является интересным направлением. Как и корпорация "Туризм.РФ", мы видим большой потенциал у Дальнего Востока и Приморского края. И совместная реализация проекта позволит его раскрыть и реализовать в более сжатые сроки. Туризм здесь может стать одним из драйверов развития экономики", - отметил гендиректор компании Владимир Новиков.В свою очередь гендиректор "Истерн Аква Парадайз" Дмитрий Боярко отметил, что реализовать такой крупный проект без мер господдержки было бы сложно. "Инструменты корпорации "Туризм.РФ" позволят нам снизить риски и уменьшить долговую нагрузку. Сейчас мы находимся на этапе разработки проектно-сметной документации. Рассчитываем, что к строительству приступим уже в следующем году. Для региона аквапарк станет новым видом отдыха, мы рассчитываем, что он будет популярен как для местных жителей, так и для российских и зарубежных туристов", - добавил он.Строительство планируется начать в следующем году и завершить к 2025 году. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 7 миллиардов рублей.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, русский (остров), дальний восток, владимир новиков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:11 04.09.2021
 
На острове Русский создадут туркомплекс с аквапарком

На острове Русский в Приморье до 2025 года создадут туристический комплекс с аквапарком

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Корпорация "Туризм.РФ", "ВЭБ Инжиниринг" и "Истерн Аква Парадайз" договорились о совместной реализации проекта рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком "Аквапарадайз" во Владивостоке, соглашение подписано во время Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в пресс-службе корпорации.
"Корпорация "Туризм.РФ", "ВЭБ Инжиниринг" и "Истерн Аква Парадайз" заключили соглашение о совместной реализации проекта рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком "Аквапарадайз" во Владивостоке. Работы будут проходить в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и завершатся в 2025 году", - говорится в сообщении корпорации.
Новый туристический объект появится на острове Русский. "Аквапарк станет еще одним крупным объектом притяжения туристов и обеспечит возможность круглогодичного комфортного отдыха. Для нас, развивая инфраструктуру, это является важной составляющей любого проекта. Кроме того, создание аквапарка не только расширит туристические возможности края, но и повысит его инвестиционную привлекательность", - сказал глава "Туризм.РФ" Сергей Суханов.
Комплекс будет включать в себя крытый аквапарк, торговую галерею с магазинами, фудкортом и конгрессно-выставочной площадкой. Проектом предусмотрено строительство гостиницы, шале и бунгало под управлением профессионального оператора общей вместимостью 260 номеров. В гостинице также будут СПА, фитнес-зал и панорамный ресторан.
"Для "ВЭБ Инжиниринг" развитие туристической отрасли является интересным направлением. Как и корпорация "Туризм.РФ", мы видим большой потенциал у Дальнего Востока и Приморского края. И совместная реализация проекта позволит его раскрыть и реализовать в более сжатые сроки. Туризм здесь может стать одним из драйверов развития экономики", - отметил гендиректор компании Владимир Новиков.
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В свою очередь гендиректор "Истерн Аква Парадайз" Дмитрий Боярко отметил, что реализовать такой крупный проект без мер господдержки было бы сложно. "Инструменты корпорации "Туризм.РФ" позволят нам снизить риски и уменьшить долговую нагрузку. Сейчас мы находимся на этапе разработки проектно-сметной документации. Рассчитываем, что к строительству приступим уже в следующем году. Для региона аквапарк станет новым видом отдыха, мы рассчитываем, что он будет популярен как для местных жителей, так и для российских и зарубежных туристов", - добавил он.
Строительство планируется начать в следующем году и завершить к 2025 году. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 7 миллиардов рублей.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаВладивостокРусский (остров)Дальний ВостокВладимир НовиковВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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