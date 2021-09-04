https://ria.ru/20210904/afganistan-1748711458.html

Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 600 талибов

Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 600 талибов - РИА Новости, 04.09.2021

Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 600 талибов

Представитель афганских Сил сопротивления в провинции Панджшер Фахим Дашти сообщил об уничтожении сотен талибов. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T18:44

2021-09-04T18:44

2021-09-04T19:53

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

панджшер (провинция)

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КАБУЛ, 4 сен — РИА Новости. Представитель афганских Сил сопротивления в провинции Панджшер Фахим Дашти сообщил об уничтожении сотен талибов.По его словам, у боевиков возникли трудности с поставками из других провинций.Как сообщала Al-Jazeera со ссылкой на источник в "Талибане", наступление в Панджшере замедлилось из-за заминированных дорог, ведущих к столице региона Базараку. По этой же причине талибы не могут попасть в резиденцию губернатора Панджшера.В начале августа движение "Талибан" на фоне вывода американских войск начало массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Единственной неподконтрольной "Талибану" оставался Панджшер — регион к северо-востоку от Кабула.Накануне представитель талибов Билал Карими заявил, что территория взята под их контроль. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.Однако позднее Салех опроверг эти заявления, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210904/afganistan-1748671852.html

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, афганистан, панджшер (провинция)