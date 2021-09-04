18:44 04.09.2021 (обновлено: 19:53 04.09.2021)
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 600 талибов
Представитель сил сопротивления в Панджшере Дашти заявил о ликвидации 600 талибов за день
© AP Photo / Jalaluddin SekandarСилы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
КАБУЛ, 4 сен — РИА Новости. Представитель афганских Сил сопротивления в провинции Панджшер Фахим Дашти сообщил об уничтожении сотен талибов.
"Около 600 террористов "Талибана"* были ликвидированы в разных районах Панджшера с утра. Более тысячи боевиков "Талибана" были захвачены или сдались", — написал Дашти в Twitter.
По его словам, у боевиков возникли трудности с поставками из других провинций.
Как сообщала Al-Jazeera со ссылкой на источник в "Талибане", наступление в Панджшере замедлилось из-за заминированных дорог, ведущих к столице региона Базараку. По этой же причине талибы не могут попасть в резиденцию губернатора Панджшера.
В начале августа движение "Талибан" на фоне вывода американских войск начало массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Единственной неподконтрольной "Талибану" оставался Панджшер — регион к северо-востоку от Кабула.
Накануне представитель талибов Билал Карими заявил, что территория взята под их контроль. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.
Однако позднее Салех опроверг эти заявления, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.
*Террористическая организация, запрещенная в России.