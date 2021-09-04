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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210904/afganistan-1748699988.html
Захарова оценила намерения США отомстить за гибель американцев в Кабуле
Захарова оценила намерения США отомстить за гибель американцев в Кабуле - РИА Новости, 04.09.2021
Захарова оценила намерения США отомстить за гибель американцев в Кабуле
США, заявляя о намерении отомстить за гибель американцев при взрыве у аэропорта Кабула, собираются мстить за собственные провалы в Афганистане, считает... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T16:06
2021-09-04T16:06
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
мария захарова
взрывы в кабуле
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. США, заявляя о намерении отомстить за гибель американцев при взрыве у аэропорта Кабула, собираются мстить за собственные провалы в Афганистане, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы уже слышим заявления из Вашингтона о том, что они будут мстить за то, что было устроено в Кабуле вокруг аэропорта, в аэропорту, когда погибли граждане США, там погибли и граждане Афганистана... Нужно напомнить, что США находились там именно с миссией возмездия, 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли. Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения", - сказала Захарова в эфире "Радио России" в субботу.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация из Афганистана проводилась из международного аэропорта Кабула, который удерживали военные США и других стран НАТО. В конце августа на пропускном пункте аэропорта произошел взрыв, жертвами которого, в том числе, стали 13 американских военнослужащих, которые обеспечивали эвакуацию, еще 20 получили ранения. Жертвами теракта также стали десятки афганцев, толпившиеся у входа в надежде попасть на один из эвакуационных рейсов.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210903/nato-1748636623.html
https://ria.ru/20210831/afganistan-1747973217.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, мария захарова, взрывы в кабуле
16:06 04.09.2021
 
Захарова оценила намерения США отомстить за гибель американцев в Кабуле

Официальный представитель МИД Захарова: США собираются мстить Афганистану за свои провалы

© REUTERS / REUTERS TVЭвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула
Эвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© REUTERS / REUTERS TV
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. США, заявляя о намерении отомстить за гибель американцев при взрыве у аэропорта Кабула, собираются мстить за собственные провалы в Афганистане, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы уже слышим заявления из Вашингтона о том, что они будут мстить за то, что было устроено в Кабуле вокруг аэропорта, в аэропорту, когда погибли граждане США, там погибли и граждане Афганистана... Нужно напомнить, что США находились там именно с миссией возмездия, 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли. Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения", - сказала Захарова в эфире "Радио России" в субботу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 20:40Захват власти в Афганистане талибами
Ситуация в Афганистане показала слабые места НАТО, заявила Захарова
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Эвакуация из Афганистана проводилась из международного аэропорта Кабула, который удерживали военные США и других стран НАТО. В конце августа на пропускном пункте аэропорта произошел взрыв, жертвами которого, в том числе, стали 13 американских военнослужащих, которые обеспечивали эвакуацию, еще 20 получили ранения. Жертвами теракта также стали десятки афганцев, толпившиеся у входа в надежде попасть на один из эвакуационных рейсов.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 12:47Захват власти в Афганистане талибами
"Не повод для празднования": американцы оценили уход США из Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанНАТОМария ЗахароваВзрывы в Кабуле
 
 
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