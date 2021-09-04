https://ria.ru/20210904/afganistan-1748699988.html

Захарова оценила намерения США отомстить за гибель американцев в Кабуле

Захарова оценила намерения США отомстить за гибель американцев в Кабуле - РИА Новости, 04.09.2021

Захарова оценила намерения США отомстить за гибель американцев в Кабуле

США, заявляя о намерении отомстить за гибель американцев при взрыве у аэропорта Кабула, собираются мстить за собственные провалы в Афганистане, считает... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T16:06

2021-09-04T16:06

2021-09-04T16:06

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

нато

мария захарова

взрывы в кабуле

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. США, заявляя о намерении отомстить за гибель американцев при взрыве у аэропорта Кабула, собираются мстить за собственные провалы в Афганистане, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы уже слышим заявления из Вашингтона о том, что они будут мстить за то, что было устроено в Кабуле вокруг аэропорта, в аэропорту, когда погибли граждане США, там погибли и граждане Афганистана... Нужно напомнить, что США находились там именно с миссией возмездия, 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли. Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения", - сказала Захарова в эфире "Радио России" в субботу.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация из Афганистана проводилась из международного аэропорта Кабула, который удерживали военные США и других стран НАТО. В конце августа на пропускном пункте аэропорта произошел взрыв, жертвами которого, в том числе, стали 13 американских военнослужащих, которые обеспечивали эвакуацию, еще 20 получили ранения. Жертвами теракта также стали десятки афганцев, толпившиеся у входа в надежде попасть на один из эвакуационных рейсов.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210903/nato-1748636623.html

https://ria.ru/20210831/afganistan-1747973217.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, мария захарова, взрывы в кабуле