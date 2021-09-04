https://ria.ru/20210904/afganistan-1748697746.html

В РПЦ обеспокоены судьбой христиан, остающихся в Афганистане

В РПЦ обеспокоены судьбой христиан, остающихся в Афганистане - РИА Новости, 04.09.2021

В РПЦ обеспокоены судьбой христиан, остающихся в Афганистане

Русская православная церковь обеспокоена судьбой христиан, которые остаются в Афганистане, и развитием ситуации в пограничных странах, заявил в субботу... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T15:32

2021-09-04T15:32

2021-09-04T15:32

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русская православная церковь

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россия

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Русская православная церковь обеспокоена судьбой христиан, которые остаются в Афганистане, и развитием ситуации в пограничных странах, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане."Мы обеспокоены судьбой тех немногих христиан, которые остаются в Афганистане. Я думаю, для них правильным решением будет уехать из страны. Мы обеспокоены тем, как будет развиваться ситуация в пограничных странах и, конечно, мы обеспокоены тем, что терроризм будет экспортироваться из Афганистана в другие страны и в нашу страну. Причин для беспокойства очень много, а причин для вступления в прямой контакт с талибами пока у нашей церкви нет", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24".В тоже время он напомнил, что истории известны случаи, когда террористические организации превращались в политические партии, и они отказывались от методов террора."Хочется надеяться на то, что те, кто пришли власти в Афганистане, откажутся от тех способов борьбы за власть, к которым они прибегали в прошлом, и мы молимся за то, чтобы, несмотря на произошедшее, и в Афганистане, и в граничащих с ним странах установился прочный мир", - добавил митрополит.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210826/sikkhi-1747329113.html

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в мире, афганистан, русская православная церковь, московский патриархат, россия