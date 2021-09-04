https://ria.ru/20210904/afganistan-1748682839.html

Талибы применили газ для разгона женской акции протеста в Кабуле

Талибы применили газ для разгона женской акции протеста в Кабуле - РИА Новости, 04.09.2021

Талибы применили газ для разгона женской акции протеста в Кабуле

Талибы применили слезоточивый газ и стреляли в воздух, чтобы разогнать акции афганских женщин, вышедших на улицы Кабула с требованиями равноправия, передает... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T12:24

2021-09-04T12:24

2021-09-04T16:26

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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КАБУЛ, 4 сен — РИА Новости. Талибы применили слезоточивый газ и стреляли в воздух, чтобы разогнать акции афганских женщин, вышедших на улицы Кабула с требованиями равноправия, передает корреспондент РИА Новости.Протесты вызваны неопределенностью будущего участниц: в частности, женщин волнуют проблемы возможности получения образования, а также трудоустройства.Корреспондент сообщил, что сторонники движения избили одну из активисток Наргис Садат. Акция проходила на площади недалеко от президентского дворца.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210904/prava-1748657090.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан