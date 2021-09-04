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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210904/afganistan-1748669149.html
Число погибших при праздничной стрельбе в воздух в Афганистане достигло 17
Число погибших при праздничной стрельбе в воздух в Афганистане достигло 17 - РИА Новости, 04.09.2021
Число погибших при праздничной стрельбе в воздух в Афганистане достигло 17
По меньшей мере 17 человек погибли, 41 пострадал в Кабуле после стрельбы в воздух, которую открыли боевики "Талибана"*, сообщил РИА Новости источник в больнице... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T09:32
2021-09-04T11:43
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
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КАБУЛ, 4 сен — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, 41 пострадал в Кабуле после стрельбы в воздух, которую открыли боевики "Талибана"*, сообщил РИА Новости источник в больнице скорой помощи.Ранее сообщалось о гибели четырех человек и семи пострадавших. Представитель талибов и очевидцы заявляли, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Жителей Кабула заверили, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призвали сторонников прекратить стрельбу.На фоне опасений жителей движение заявило, что у боевиков, которые будут стрелять в воздух в городах, станут изымать оружие, а виновников привлекут к ответственности.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.Накануне представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер удалось взять под контроль. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены, вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг заявление талибов о захвате провинции, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну, а остается в Панджшере.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210903/amerika-1748428784.html
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Салюты в честь последнего самолета США в Кабуле
Последний самолет ВВС США, эвакуирующий союзников страны, покинул Кабул в среду. На кадрах видео взлетающее воздушное судно, которое жители столицы Афганистана "проводили" салютом и стрельбой в воздух.
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в мире, талибан, афганистан
09:32 04.09.2021 (обновлено: 11:43 04.09.2021)
 
Число погибших при праздничной стрельбе в воздух в Афганистане достигло 17

В Кабуле из-за беспорядочной стрельбы в воздух погибли 17 человек

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* возле аэропорта Кабула
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 4 сен — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, 41 пострадал в Кабуле после стрельбы в воздух, которую открыли боевики "Талибана"*, сообщил РИА Новости источник в больнице скорой помощи.
Ранее сообщалось о гибели четырех человек и семи пострадавших. Представитель талибов и очевидцы заявляли, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Жителей Кабула заверили, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призвали сторонников прекратить стрельбу.
На фоне опасений жителей движение заявило, что у боевиков, которые будут стрелять в воздух в городах, станут изымать оружие, а виновников привлекут к ответственности.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Солдаты Военно-морских сил США в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 08:00
"Это самоубийство Запада": почему американцы считают, что все кончено
На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.
Накануне представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер удалось взять под контроль. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены, вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг заявление талибов о захвате провинции, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну, а остается в Панджшере.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 08:00
США больше не могут воевать. Вот как они собрались править миром
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистан
 
 
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