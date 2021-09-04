https://ria.ru/20210904/afganistan-1748669149.html

Число погибших при праздничной стрельбе в воздух в Афганистане достигло 17

Число погибших при праздничной стрельбе в воздух в Афганистане достигло 17 - РИА Новости, 04.09.2021

Число погибших при праздничной стрельбе в воздух в Афганистане достигло 17

По меньшей мере 17 человек погибли, 41 пострадал в Кабуле после стрельбы в воздух, которую открыли боевики "Талибана"*, сообщил РИА Новости источник в больнице... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T09:32

2021-09-04T09:32

2021-09-04T11:43

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

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КАБУЛ, 4 сен — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, 41 пострадал в Кабуле после стрельбы в воздух, которую открыли боевики "Талибана"*, сообщил РИА Новости источник в больнице скорой помощи.Ранее сообщалось о гибели четырех человек и семи пострадавших. Представитель талибов и очевидцы заявляли, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Жителей Кабула заверили, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призвали сторонников прекратить стрельбу.На фоне опасений жителей движение заявило, что у боевиков, которые будут стрелять в воздух в городах, станут изымать оружие, а виновников привлекут к ответственности.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.Накануне представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер удалось взять под контроль. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены, вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг заявление талибов о захвате провинции, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну, а остается в Панджшере.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210903/amerika-1748428784.html

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Салюты в честь последнего самолета США в Кабуле Последний самолет ВВС США, эвакуирующий союзников страны, покинул Кабул в среду. На кадрах видео взлетающее воздушное судно, которое жители столицы Афганистана "проводили" салютом и стрельбой в воздух. 2021-09-04T09:32 true PT0M56S

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в мире, талибан, афганистан