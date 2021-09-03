Общество "Знание" запустило новый проект "Лига Лекторов"
Общество "Знание" дало старт ежегодному конкурсу "Лига Лекторов"
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин выступает на марафоне "Новое знание"
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Общество "Знание" дало старт ежегодному конкурсу "Лига Лекторов", где желающие смогут попробовать свои силы или представить свои проекты, победители конкурса будут приглашены для обучения в образовательный центр на горе "Машук" (Пятигорск), строительство которого завершится в конце этого года, рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Важно, чтобы профессия лектора, просветителя и наставника была все более модная и уважаемая, поэтому помимо развития таких вещей как марафоны общества "Знание", текущая работа с выступлением лекторов, у нас есть ещё несколько проектов. Общество "Знание" запустило такой проект, как "Лига Лекторов" - это ежегодный конкурс, когда люди, которые раньше не работали в качестве лектора общества "Знание", могут себя попробовать, а могут предложить свой проект. Им будет предоставлена возможность через открытый конкурс поучиться, сделать качественную лекцию и качественно снять ее в студиях общества "Знание", - сказал Кириенко журналистам.
По его словам, в конце года завершится строительство специального круглогодичного центра обучения "Машук" на горе Машук в Пятигорске, где финалисты "Лиги Лекторов" смогут пройти обучение.
"Замечательное место, и мы уже приняли решение, что именно этот молодёжный центр становится базовым для подготовки лекторов общества "Знание". В конце года заканчиваются общестроительные работы, на следующий год он начинает работать. И вот всем победителям "Лиги Лекторов" будет предоставлена возможность пройти обучение в центре "Машук", им будет предоставлена возможность поддержки команды общества "Знание", повышения квалификации для записи своих лекций и для их максимального продвижения", - заключил Кириенко.
Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения общества "Знание" действуют в 85 субъектах Российской Федерации.
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