https://ria.ru/20210903/znanie-1748594880.html

Общество "Знание" запустило новый проект "Лига Лекторов"

Общество "Знание" запустило новый проект "Лига Лекторов" - РИА Новости, 03.09.2021

Общество "Знание" запустило новый проект "Лига Лекторов"

Общество "Знание" дало старт ежегодному конкурсу "Лига Лекторов", где желающие смогут попробовать свои силы или представить свои проекты, победители конкурса... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:00

2021-09-03T17:00

2021-09-03T17:00

общество

пятигорск

сергей кириенко

российское общество "знание"

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Общество "Знание" дало старт ежегодному конкурсу "Лига Лекторов", где желающие смогут попробовать свои силы или представить свои проекты, победители конкурса будут приглашены для обучения в образовательный центр на горе "Машук" (Пятигорск), строительство которого завершится в конце этого года, рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Важно, чтобы профессия лектора, просветителя и наставника была все более модная и уважаемая, поэтому помимо развития таких вещей как марафоны общества "Знание", текущая работа с выступлением лекторов, у нас есть ещё несколько проектов. Общество "Знание" запустило такой проект, как "Лига Лекторов" - это ежегодный конкурс, когда люди, которые раньше не работали в качестве лектора общества "Знание", могут себя попробовать, а могут предложить свой проект. Им будет предоставлена возможность через открытый конкурс поучиться, сделать качественную лекцию и качественно снять ее в студиях общества "Знание", - сказал Кириенко журналистам.По его словам, в конце года завершится строительство специального круглогодичного центра обучения "Машук" на горе Машук в Пятигорске, где финалисты "Лиги Лекторов" смогут пройти обучение.Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения общества "Знание" действуют в 85 субъектах Российской Федерации.

https://ria.ru/20210902/urok-1748429211.html

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пятигорск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пятигорск, сергей кириенко, российское общество "знание", россия