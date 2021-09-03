https://ria.ru/20210903/zhivotnye-1748451404.html

Эксперт рассказал о спросе на части тел диких животных из России

Эксперт рассказал о спросе на части тел диких животных из России - РИА Новости, 03.09.2021

Эксперт рассказал о спросе на части тел диких животных из России

Спрос на части тел редких животных в Азии, который вырос на фоне пандемии, продолжает сохраняться, но правоохранители РФ дают отпор международным преступным... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T03:19

2021-09-03T03:19

2021-09-03T03:19

в мире

азия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

сергей арамилев

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Спрос на части тел редких животных в Азии, который вырос на фоне пандемии, продолжает сохраняться, но правоохранители РФ дают отпор международным преступным группам, в том числе за последний год пресечена работа двух крупных группировок, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.В 2020 году Арамилев рассказывал РИА Новости, что пандемия коронавируса привела к тому, что в странах Азии усилился спрос на товары растительного и животного происхождения, которые усиливают иммунитет. Это отразилось на увеличении спроса на части тел животных и растения на территории России."Тенденции к уменьшению спроса нет, это отразилось на стоимости в странах–потребителях. Но с учетом сложностей перемещения через границу и активной работы ФСБ и ФТС достаточно активно вскрываются перевозимые партии, в первую очередь это касается женьшеня. Но, тем не менее, устойчивый спрос на части тела тигров, оленей существует. В отношении тигра благодаря силовым структурам при нашей поддержке удалось победить бытовое браконьерство – когда люди убивают из личных целей для личного обогащения", - сказал Арамилев.По его словам, начинающих преступников легко раскрывают, они получают сроки. Но остаются межнациональные преступные группы, где все звенья - от добычи до перемещения через границу - являются составными частями одной цепи."Такие группы достаточно сложно выявлять, но за год нашим силовикам удалось вскрыть в Приморье две крупные группировки, которые на протяжении последних 20 лет занимались контрабандой, незаконной добычей краснокнижных животных, поэтому, думаю, что, несмотря на сохраняющийся спрос, РФ дает достойный отпор межнациональным группам. Нельзя выделить одну какую-то страну, которая специализируется на такой деятельности, потому что в нее вовлечены граждане разных стран", - добавил собеседник.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/zhivotnye-1748345225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), сергей арамилев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)