https://ria.ru/20210903/zhenschiny-1748539638.html

Лавров выразил надежду, что женщины будут чаще возглавлять департаменты МИД

Лавров выразил надежду, что женщины будут чаще возглавлять департаменты МИД - РИА Новости, 03.09.2021

Лавров выразил надежду, что женщины будут чаще возглавлять департаменты МИД

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в будущем женщины будут чаще возглавлять департаменты министерства иностранных дел и становиться послами России... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:13

2021-09-03T13:13

2021-09-03T13:13

общество

мгимо

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

женщины

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в будущем женщины будут чаще возглавлять департаменты министерства иностранных дел и становиться послами России в других странах, отметив, что к этому ведет растущее в последние годы число выпускниц МГИМО.Он добавил, что в последние 7-8 лет число студенток МГИМО стабильно превышает число студентов. "Я всегда интересуюсь, как идет формирование корпуса студентов (МГИМО - ред), потому что это напрямую влияет потом на то, как формируется штат министерства иностранных дел. Среди выпускников МГИМО в 1990 году было 304 человека мужского пола и 110 женского, даже в те времена это примерно одного порядка были цифры. Но сейчас гендерный баланс грубо нарушен в пользу девушек: в 2014 году МГИМО окончили 757 юношей и 1066 девушек", - сказал Лавров.По его словам, такая же тенденция, может быть, не столь яркая, проявляется и в притоке кадров министерства иностранных дел. "Количество девушек в относительном выражении постоянно растет и теснит мужчин, где-то сейчас примерно поровну", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210825/reyting-1747137119.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, мгимо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, женщины, россия