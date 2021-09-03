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Лавров выразил надежду, что женщины будут чаще возглавлять департаменты МИД
Лавров выразил надежду, что женщины будут чаще возглавлять департаменты МИД - РИА Новости, 03.09.2021
Лавров выразил надежду, что женщины будут чаще возглавлять департаменты МИД
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в будущем женщины будут чаще возглавлять департаменты министерства иностранных дел и становиться послами России... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:13
2021-09-03T13:13
общество
мгимо
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
женщины
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в будущем женщины будут чаще возглавлять департаменты министерства иностранных дел и становиться послами России в других странах, отметив, что к этому ведет растущее в последние годы число выпускниц МГИМО.Он добавил, что в последние 7-8 лет число студенток МГИМО стабильно превышает число студентов. "Я всегда интересуюсь, как идет формирование корпуса студентов (МГИМО - ред), потому что это напрямую влияет потом на то, как формируется штат министерства иностранных дел. Среди выпускников МГИМО в 1990 году было 304 человека мужского пола и 110 женского, даже в те времена это примерно одного порядка были цифры. Но сейчас гендерный баланс грубо нарушен в пользу девушек: в 2014 году МГИМО окончили 757 юношей и 1066 девушек", - сказал Лавров.По его словам, такая же тенденция, может быть, не столь яркая, проявляется и в притоке кадров министерства иностранных дел. "Количество девушек в относительном выражении постоянно растет и теснит мужчин, где-то сейчас примерно поровну", - подчеркнул он.
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общество, мгимо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, женщины, россия
13:13 03.09.2021
 
Лавров выразил надежду, что женщины будут чаще возглавлять департаменты МИД

Лавров: в будущем женщин среди послов и глав департаментов МИД станет больше

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытого урока на тему: "Разговор на равных. Новые правила дипломатии" в рамках II просветительского марафона "Новое Знание" в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытого урока на тему: Разговор на равных. Новые правила дипломатии в рамках II просветительского марафона Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в будущем женщины будут чаще возглавлять департаменты министерства иностранных дел и становиться послами России в других странах, отметив, что к этому ведет растущее в последние годы число выпускниц МГИМО.
"Я надеюсь, что эта тенденция в самом ближайшем будущем перейдет из количества в качество и у нас будет (больше) женщин и послов, и директоров департаментов, по крайней мере, на вторых позициях в департаментах их уже много на самом деле, но не чересчур много, не подозревайте", - сказал Лавров, выступая на марафоне российского общества "Знание".
Он добавил, что в последние 7-8 лет число студенток МГИМО стабильно превышает число студентов. "Я всегда интересуюсь, как идет формирование корпуса студентов (МГИМО - ред), потому что это напрямую влияет потом на то, как формируется штат министерства иностранных дел. Среди выпускников МГИМО в 1990 году было 304 человека мужского пола и 110 женского, даже в те времена это примерно одного порядка были цифры. Но сейчас гендерный баланс грубо нарушен в пользу девушек: в 2014 году МГИМО окончили 757 юношей и 1066 девушек", - сказал Лавров.
По его словам, такая же тенденция, может быть, не столь яркая, проявляется и в притоке кадров министерства иностранных дел. "Количество девушек в относительном выражении постоянно растет и теснит мужчин, где-то сейчас примерно поровну", - подчеркнул он.
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ОбществоМГИМОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровженщиныРоссия
 
 
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