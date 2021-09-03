https://ria.ru/20210903/zdravookhranenie-1748467007.html

В Минздраве оценили готовность к осеннему подъему заболеваемости

В Минздраве оценили готовность к осеннему подъему заболеваемости - РИА Новости, 03.09.2021

В Минздраве оценили готовность к осеннему подъему заболеваемости

Система здравоохранения достаточно подготовлена к возможному подъему инфекционных заболеваний осенью, заявил РИА Новости первый заместитель министра... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:23

2021-09-03T07:23

2021-09-03T10:00

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

виктор фисенко

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Система здравоохранения достаточно подготовлена к возможному подъему инфекционных заболеваний осенью, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.Ранее чиновник сообщал, что с похолоданием ожидается всплеск инфицирования, поэтому необходимо максимально обезопасить себя с помощью вакцинации от гриппа и коронавируса.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности региона в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.

https://ria.ru/20210903/privivka-1748466300.html

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2021

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, виктор фисенко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)