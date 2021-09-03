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Расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока увеличат, заявил Путин

Расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока увеличат, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021

Расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока увеличат, заявил Путин

Текущие расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока будут увеличены более чем на 6 миллиардов рублей в год, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:59

2021-09-03T09:59

2021-09-03T10:06

владимир путин

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Текущие расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока будут увеличены более чем на 6 миллиардов рублей в год, заявил президент России Владимир Путин."Мы дополнительно увеличим текущие расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока, прежде всего его отдаленных и малонаселенных районов. Выделим на эти цели еще более 6 миллиардов рублей ежегодно. Это только первый шаг", - заявил он, выступая на ВЭФ-2021.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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дальний восток

владивосток

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владимир путин, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф), экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет