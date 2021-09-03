https://ria.ru/20210903/zayavlenie-1748608848.html

"Оппозиционная платформа" назвала выступление Зеленского в Стэнфорде лживым

"Оппозиционная платформа" назвала выступление Зеленского в Стэнфорде лживым - РИА Новости, 03.09.2021

"Оппозиционная платформа" назвала выступление Зеленского в Стэнфорде лживым

Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" назвала лживым выступление президента Украины Владимира Зеленского в Стэнфордском университете, в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:16

2021-09-03T18:16

2021-09-03T18:21

в мире

украина

сша

владимир зеленский

стэнфордский университет

оппозиционная платформа - за жизнь

джо байден

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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" назвала лживым выступление президента Украины Владимира Зеленского в Стэнфордском университете, в частности, его заявление о том, что стране не грозит авторитарный режим.Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду у него состоялась встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Выступая перед студентами Стэнфордского университета, Зеленский заявил, что сильное украинское гражданское общество не допустит установления авторитарного режима в стране, и "дракон" на Украине точно не появится."Зеленский лжет не только собственным гражданам, но и транслирует свою ложь зарубежной научной общественности, не задумываясь о том, насколько смешно это выглядит и какой ущерб наносит имиджу нашей страны. В ходе выступления в Стэнфордском университете президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине настолько сильное, свободное и демократическое гражданское общество, что появление "дракона" в виде авторитарного режима в стране попросту невозможно", - говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте политсилы в пятницу.В оппозиционной партии уверены, что вся политика украинской власти направлена сегодня "на уничтожение демократии, независимости судебной власти, оппозиции противозаконными, антиконституционными способами, причем это уничтожение осуществляется цинично и открыто"."Вызывают возмущение чудовищный цинизм и лживость президента Зеленского, единственной целью деятельности которого является построение в Украине того самого авторитарного режима, возможность появления которого он так рьяно отрицает, и превращение себя в этакого "дракона". Возможно, это определение льстит Зеленскому, но "драконом" ему действительно не быть. Потому что он и его власть являются скорее раковой опухолью, живущей на теле Украины и использующей самые грязные, отвратительные методы для стремительного распространения и высасывания соков из нашей страны. Властью, существующей за счет уничтожения Конституции и свобод ‒ всего того, что составляет основу украинского государства", - подчеркивается в заявлении.Речь президента в партии назвали "очевидной и откровенной ложью". В политсиле уверены, что это заявление станет для мирового сообщества "демонстрацией крайнего цинизма, непрофессионализма и ограниченности президента Зеленского, который пытается вешать лапшу на уши незаангажированной, мыслящей молодежи, ученым и студентам"."Оппозиционная платформа – За жизнь" осуждает антиконституционные и преступные методы уничтожения свободы слова, борьбы с оппозицией и преследования инакомыслящих, которые открыто и систематически практикуют Зеленский и его окружение, идя по пути узурпации власти. Уверены, что диктаторские методы Зеленского получат самую жесткую и объективную оценку в научном сообществе, которое хорошо знает, чем заканчивают подобные режимы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748528829.html

https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748449946.html

https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748429998.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, стэнфордский университет, оппозиционная платформа - за жизнь, джо байден