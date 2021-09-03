https://ria.ru/20210903/zapret-1748449008.html

Минэнерго выступило против запрета на экспорт бензина

Минэнерго выступило против запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 03.09.2021

Минэнерго выступило против запрета на экспорт бензина

Запрет на экспорт бензина как мера остается в повестке, но пока Минэнерго РФ хочет минимально вмешиваться в рынок, чтобы его не сломать, заявил замминистра... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T02:01

2021-09-03T02:01

2021-09-03T02:03

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

павел сорокин

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Запрет на экспорт бензина как мера остается в повестке, но пока Минэнерго РФ хочет минимально вмешиваться в рынок, чтобы его не сломать, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин."Запрет возможен в случае необходимости, если мы будем видеть, что ситуация меняется и, например, объем начал уходить на экспорт, то запрет, конечно, возможен, как и прочие ограничительные меры. Но мы бы хотели все-таки постараться минимально вмешиваться в рынок какими-то мерами, которые могут его полностью сломать. Потому что, как мы знаем, запрет ввести легко, а отменить его потом гораздо тяжелее", - добавил он.Кроме того, отметил Сорокин, подобные меры представляют собой непредсказуемость политики, а также влияют на инвестрешения при модернизации НПЗ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210810/novak-1745169508.html

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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), павел сорокин, цены на нефть, россия