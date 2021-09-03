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Минэнерго выступило против запрета на экспорт бензина
Минэнерго выступило против запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 03.09.2021
Минэнерго выступило против запрета на экспорт бензина
Запрет на экспорт бензина как мера остается в повестке, но пока Минэнерго РФ хочет минимально вмешиваться в рынок, чтобы его не сломать, заявил замминистра... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T02:01
2021-09-03T02:03
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
павел сорокин
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Запрет на экспорт бензина как мера остается в повестке, но пока Минэнерго РФ хочет минимально вмешиваться в рынок, чтобы его не сломать, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин."Запрет возможен в случае необходимости, если мы будем видеть, что ситуация меняется и, например, объем начал уходить на экспорт, то запрет, конечно, возможен, как и прочие ограничительные меры. Но мы бы хотели все-таки постараться минимально вмешиваться в рынок какими-то мерами, которые могут его полностью сломать. Потому что, как мы знаем, запрет ввести легко, а отменить его потом гораздо тяжелее", - добавил он.Кроме того, отметил Сорокин, подобные меры представляют собой непредсказуемость политики, а также влияют на инвестрешения при модернизации НПЗ.
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), павел сорокин, цены на нефть, россия
02:01 03.09.2021 (обновлено: 02:03 03.09.2021)
 
Минэнерго выступило против запрета на экспорт бензина

Замминистра энергетики Сорокин: Минэнерго не намерено запрещать экспорт бензина

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция АЗС
Автозаправочная станция АЗС - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Запрет на экспорт бензина как мера остается в повестке, но пока Минэнерго РФ хочет минимально вмешиваться в рынок, чтобы его не сломать, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Все меры, которые могут быть применены, они всегда в повестке, включая запрет на экспорт. Как вы знаете, министерство энергетики внесло соответствующую нормативку, то есть все это обсуждено, все готовы. Но это очень сильная мера, и поэтому сейчас, поскольку удалось весь экспорт снять благодаря договоренностям, потому что внутренний рынок премиален..., пока есть в этом необходимость, мы будем предпринимать все усилия, чтобы так и было", - сказал Сорокин в интервью газете "Известия".

"Запрет возможен в случае необходимости, если мы будем видеть, что ситуация меняется и, например, объем начал уходить на экспорт, то запрет, конечно, возможен, как и прочие ограничительные меры. Но мы бы хотели все-таки постараться минимально вмешиваться в рынок какими-то мерами, которые могут его полностью сломать. Потому что, как мы знаем, запрет ввести легко, а отменить его потом гораздо тяжелее", - добавил он.
Кроме того, отметил Сорокин, подобные меры представляют собой непредсказуемость политики, а также влияют на инвестрешения при модернизации НПЗ.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 12:33В России
Новак назвал условие для введения запрета на экспорт бензина
 
ЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Павел СорокинЦены на нефтьРоссия
 
 
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