Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/yaponiya-1748575513.html
Эксперт рассказал о реакции Японии на заявление Путина о Курилах
Эксперт рассказал о реакции Японии на заявление Путина о Курилах - РИА Новости, 03.09.2021
Эксперт рассказал о реакции Японии на заявление Путина о Курилах
Слова российского президента об особом налоговом режиме на Курилах, скорее всего, будут негативно восприняты в Японии, сказал РИА Новости известный в Японии... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:36
2021-09-03T15:36
в мире
япония
владимир путин
курильские острова
кунашир (остров)
россия
есихидэ суга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748495100_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_4f909831fae9df8a08dbff7cdccd0f17.jpg
ТОКИО, 3 сен – РИА Новости. Слова российского президента об особом налоговом режиме на Курилах, скорее всего, будут негативно восприняты в Японии, сказал РИА Новости известный в Японии политолог, профессор университета Цукуба, Ицуро Накамура.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы."Слова президента Путина для японского правительства могут стать сильным потрясением. Дело в том, что на северные территории (которые Япония считает своей территорией – ред.) могут прийти компании из других стран помимо Японии. Япония считает вопрос о северных территориях двусторонним делом с Россией. Если туда придут иностранные инвесторы, это станет международной проблемой. Переплетение интересов разных стран осложнит решение территориального вопроса (для Японии – ред.)", - сказал политолог.Эксперт считает, что Россия не возлагает особых надежд на Японию в вопросе экономического развития островов. В частности, по его мнению, это проявилось и в том, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не получил приглашения на ВЭФ.Он считает, что пока реакции с японской стороны не последовало, так как именно сегодня премьер-министр Суга объявил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии, а значит перестанет быть премьером, когда будет избран новый глава ЛДП."В политической жизни Японии сейчас неразбериха, и некому среагировать на это заявление", - заключил эксперт.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html
https://ria.ru/20210903/kurily-1748482876.html
япония
курильские острова
кунашир (остров)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748495100_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a0ea84f48b10260b9f42bcd1e17dc95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, япония, владимир путин, курильские острова, кунашир (остров), россия, есихидэ суга
15:36 03.09.2021
 
Эксперт рассказал о реакции Японии на заявление Путина о Курилах

Политолог Накамура рассказал о реакции Японии на слова Путина о налогах на Курилах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 сен – РИА Новости. Слова российского президента об особом налоговом режиме на Курилах, скорее всего, будут негативно восприняты в Японии, сказал РИА Новости известный в Японии политолог, профессор университета Цукуба, Ицуро Накамура.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 12:38Восточный экономический форум
О Дальнем Востоке и мирном договоре с Японией. Заявления Путина на ВЭФ
"Слова президента Путина для японского правительства могут стать сильным потрясением. Дело в том, что на северные территории (которые Япония считает своей территорией – ред.) могут прийти компании из других стран помимо Японии. Япония считает вопрос о северных территориях двусторонним делом с Россией. Если туда придут иностранные инвесторы, это станет международной проблемой. Переплетение интересов разных стран осложнит решение территориального вопроса (для Японии – ред.)", - сказал политолог.
Эксперт считает, что Россия не возлагает особых надежд на Японию в вопросе экономического развития островов. В частности, по его мнению, это проявилось и в том, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не получил приглашения на ВЭФ.
"В 2016 году премьер (Синдзо – ред.) Абэ и президент Путин договорились о совместной экономической деятельности на северных территориях, но за пять лет так ничего и не было реализовано. … Думаю, что в будущем на северных территориях будут вести экономическую деятельность компании разных стран, а если Япония начнет претендовать на эти острова, то она встретит отпор со стороны (не только России – ред.), но и других стран. Потому что получится, что Япония будет ущемлять права иностранных компаний. В будущем по вопросу с требованиями о возврате северных территорий Япония окажется в изоляции в мире, никто ее не поддержит", - подчеркнул эксперт.
Он считает, что пока реакции с японской стороны не последовало, так как именно сегодня премьер-министр Суга объявил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии, а значит перестанет быть премьером, когда будет избран новый глава ЛДП.
"В политической жизни Японии сейчас неразбериха, и некому среагировать на это заявление", - заключил эксперт.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Набор льгот и стимулов – Путин заявил о создании особого налогового режима на Курилах - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 09:36
На Курильских островах создадут особый налоговый режим
 
В миреЯпонияВладимир ПутинКурильские островаКунашир (остров)РоссияЕсихидэ Суга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Украинский паралимпиец вновь отказался фотографироваться с россиянами
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15В Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05В Минприроды назвали экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
Лента новостейМолния