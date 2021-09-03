https://ria.ru/20210903/yaponiya-1748575513.html

Эксперт рассказал о реакции Японии на заявление Путина о Курилах

Эксперт рассказал о реакции Японии на заявление Путина о Курилах - РИА Новости, 03.09.2021

Эксперт рассказал о реакции Японии на заявление Путина о Курилах

Слова российского президента об особом налоговом режиме на Курилах, скорее всего, будут негативно восприняты в Японии, сказал РИА Новости известный в Японии... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:36

2021-09-03T15:36

2021-09-03T15:36

в мире

япония

владимир путин

курильские острова

кунашир (остров)

россия

есихидэ суга

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ТОКИО, 3 сен – РИА Новости. Слова российского президента об особом налоговом режиме на Курилах, скорее всего, будут негативно восприняты в Японии, сказал РИА Новости известный в Японии политолог, профессор университета Цукуба, Ицуро Накамура.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы."Слова президента Путина для японского правительства могут стать сильным потрясением. Дело в том, что на северные территории (которые Япония считает своей территорией – ред.) могут прийти компании из других стран помимо Японии. Япония считает вопрос о северных территориях двусторонним делом с Россией. Если туда придут иностранные инвесторы, это станет международной проблемой. Переплетение интересов разных стран осложнит решение территориального вопроса (для Японии – ред.)", - сказал политолог.Эксперт считает, что Россия не возлагает особых надежд на Японию в вопросе экономического развития островов. В частности, по его мнению, это проявилось и в том, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не получил приглашения на ВЭФ.Он считает, что пока реакции с японской стороны не последовало, так как именно сегодня премьер-министр Суга объявил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии, а значит перестанет быть премьером, когда будет избран новый глава ЛДП."В политической жизни Японии сейчас неразбериха, и некому среагировать на это заявление", - заключил эксперт.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html

https://ria.ru/20210903/kurily-1748482876.html

япония

курильские острова

кунашир (остров)

россия

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в мире, япония, владимир путин, курильские острова, кунашир (остров), россия, есихидэ суга