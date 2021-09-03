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В Якутии построят гостиницу за 1,5 миллиарда рублей
В Якутии построят гостиницу за 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 03.09.2021
В Якутии построят гостиницу за 1,5 миллиарда рублей
На Восточном экономическом форуме анонсировали строительство в Якутске огромного и современного гостиничного комплекса, который станет самым большим в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:07
2021-09-03T12:07
2021-09-03T12:20
туризм
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федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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дальний восток
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На Восточном экономическом форуме анонсировали строительство в Якутске огромного и современного гостиничного комплекса, который станет самым большим в республике Саха, сообщает Ростуризм.Масштабный инвестиционный проект оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. Его представили глава Ростуризма Зарина Догузова и глава республики Айсен Николаев.Гостиница должна появиться в центре Якутска, на улице Чернышевского — на территории бывшей городской бани. Предполагается, что в ней будет 180 номеров. В городе работают два отеля такой категории, в которых гости могут забронировать 169 номеров. Для развития туризма необходимо увеличение качественных мест размещения.Власти республики отметили, что отель категории четыре звезды — наиболее востребованный у туристов и рентабельный для бизнеса формат.Строительство гостиницы поддержано на федеральном уровне, предполагается получение льготного финансирования, сообщает Ростуризм.Проект станет опорной точкой туристско-рекреационного кластера "Лена", который входит в Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока.
https://ria.ru/20210903/argentina-1748338340.html
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якутск, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, дальний восток, отели, гостиницы, туризм, зарина догузова, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
На Восточном экономическом форуме анонсировали строительство в Якутске огромного и современного гостиничного комплекса, который станет самым большим в республике Саха, сообщает
Ростуризм.
Масштабный инвестиционный проект оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. Его представили глава Ростуризма Зарина Догузова и глава республики Айсен Николаев.
Гостиница должна появиться в центре Якутска, на улице Чернышевского — на территории бывшей городской бани. Предполагается, что в ней будет 180 номеров. В городе работают два отеля такой категории, в которых гости могут забронировать 169 номеров. Для развития туризма необходимо увеличение качественных мест размещения.
Власти республики отметили, что отель категории четыре звезды — наиболее востребованный у туристов и рентабельный для бизнеса формат.
Строительство гостиницы поддержано на федеральном уровне, предполагается получение льготного финансирования, сообщает Ростуризм.
Проект станет опорной точкой туристско-рекреационного кластера "Лена", который входит в Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока.