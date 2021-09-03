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В Якутии построят гостиницу за 1,5 миллиарда рублей

В Якутии построят гостиницу за 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 03.09.2021

В Якутии построят гостиницу за 1,5 миллиарда рублей

На Восточном экономическом форуме анонсировали строительство в Якутске огромного и современного гостиничного комплекса, который станет самым большим в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:07

2021-09-03T12:07

2021-09-03T12:20

туризм

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федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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гостиницы

туризм

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На Восточном экономическом форуме анонсировали строительство в Якутске огромного и современного гостиничного комплекса, который станет самым большим в республике Саха, сообщает Ростуризм.Масштабный инвестиционный проект оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. Его представили глава Ростуризма Зарина Догузова и глава республики Айсен Николаев.Гостиница должна появиться в центре Якутска, на улице Чернышевского — на территории бывшей городской бани. Предполагается, что в ней будет 180 номеров. В городе работают два отеля такой категории, в которых гости могут забронировать 169 номеров. Для развития туризма необходимо увеличение качественных мест размещения.Власти республики отметили, что отель категории четыре звезды — наиболее востребованный у туристов и рентабельный для бизнеса формат.Строительство гостиницы поддержано на федеральном уровне, предполагается получение льготного финансирования, сообщает Ростуризм.Проект станет опорной точкой туристско-рекреационного кластера "Лена", который входит в Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока.

https://ria.ru/20210903/argentina-1748338340.html

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