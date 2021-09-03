https://ria.ru/20210903/wolrdskills-1748451103.html
Хабаровский край подал заявку на проведение WorldSkills
Хабаровский край подал заявку на проведение WorldSkills - РИА Новости, 03.09.2021
Хабаровский край подал заявку на проведение WorldSkills
Хабаровский край подал заявку на проведение WorldSkills в 2023 году, рассказал журналистам врио главы региона Михаил Дегтярёв в рамках Восточного экономического РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:14
2021-09-03T03:14
2021-09-03T03:14
общество
хабаровский край
михаил дегтярев
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Хабаровский край подал заявку на проведение WorldSkills в 2023 году, рассказал журналистам врио главы региона Михаил Дегтярёв в рамках Восточного экономического форума."Спорт это хорошо, но мы подали заявку на проведение Всероссийского чемпионата WorldSkills в 2023 году. Почему? Потому что мы хотим развивать и укрупнять среднее профессиональное образование как промышленный регион", - ответил Дегтярёв на вопрос журналиста о планах подачи заявки на проведение Олимпийских игр.По словам врио главы, власти хотят, чтобы ученики повышали свои компетенции."А дальше - посмотрим", - отметил врио главы региона.Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявлял на ВЭФ, что власти города планируют подать заявку на проведение Олимпиады 2036 года.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210806/worldskills-1744771770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, хабаровский край, михаил дегтярев, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Хабаровский край подал заявку на проведение WorldSkills
Хабаровский край подал заявку на проведение чемпионата WorldSkills в 2023 году
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Хабаровский край
подал заявку на проведение WorldSkills в 2023 году, рассказал журналистам врио главы региона Михаил Дегтярёв
в рамках Восточного экономического форума
.
"Спорт это хорошо, но мы подали заявку на проведение Всероссийского чемпионата WorldSkills в 2023 году. Почему? Потому что мы хотим развивать и укрупнять среднее профессиональное образование как промышленный регион", - ответил Дегтярёв на вопрос журналиста о планах подачи заявки на проведение Олимпийских игр.
По словам врио главы, власти хотят, чтобы ученики повышали свои компетенции.
"А дальше - посмотрим", - отметил врио главы региона.
Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявлял на ВЭФ, что власти города планируют подать заявку на проведение Олимпиады 2036 года.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.