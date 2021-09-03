Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/wolrdskills-1748451103.html
Хабаровский край подал заявку на проведение WorldSkills
Хабаровский край подал заявку на проведение WorldSkills - РИА Новости, 03.09.2021
Хабаровский край подал заявку на проведение WorldSkills
Хабаровский край подал заявку на проведение WorldSkills в 2023 году, рассказал журналистам врио главы региона Михаил Дегтярёв в рамках Восточного экономического РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:14
2021-09-03T03:14
общество
хабаровский край
михаил дегтярев
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597696555_0:279:3115:2031_1920x0_80_0_0_756b37b415be3375fca45887a1e49883.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Хабаровский край подал заявку на проведение WorldSkills в 2023 году, рассказал журналистам врио главы региона Михаил Дегтярёв в рамках Восточного экономического форума."Спорт это хорошо, но мы подали заявку на проведение Всероссийского чемпионата WorldSkills в 2023 году. Почему? Потому что мы хотим развивать и укрупнять среднее профессиональное образование как промышленный регион", - ответил Дегтярёв на вопрос журналиста о планах подачи заявки на проведение Олимпийских игр.По словам врио главы, власти хотят, чтобы ученики повышали свои компетенции."А дальше - посмотрим", - отметил врио главы региона.Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявлял на ВЭФ, что власти города планируют подать заявку на проведение Олимпиады 2036 года.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210806/worldskills-1744771770.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597696555_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_1f21e1f8872e29c68c697cc388d649f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, хабаровский край, михаил дегтярев, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
03:14 03.09.2021
 
Хабаровский край подал заявку на проведение WorldSkills

Хабаровский край подал заявку на проведение чемпионата WorldSkills в 2023 году

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Хабаровский край подал заявку на проведение WorldSkills в 2023 году, рассказал журналистам врио главы региона Михаил Дегтярёв в рамках Восточного экономического форума.
"Спорт это хорошо, но мы подали заявку на проведение Всероссийского чемпионата WorldSkills в 2023 году. Почему? Потому что мы хотим развивать и укрупнять среднее профессиональное образование как промышленный регион", - ответил Дегтярёв на вопрос журналиста о планах подачи заявки на проведение Олимпийских игр.
По словам врио главы, власти хотят, чтобы ученики повышали свои компетенции.
"А дальше - посмотрим", - отметил врио главы региона.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 20:58
Путин постарается приехать на финал WorldSkills в Башкирию
Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявлял на ВЭФ, что власти города планируют подать заявку на проведение Олимпиады 2036 года.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ОбществоХабаровский крайМихаил ДегтяревВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:48СК возбудил дело из-за смерти подозреваемого в изнасилованиях в Самаре
14:48Хамид Карзай призвал талибов и сопротивление Панджшера к диалогу
14:45Посол ФРГ в Киеве назвал препятствия для вступления Украины в НАТО
14:44Мэр Рима обратилась в прокуратуру из-за большого числа кабанов в столице
14:43В США осудили Байдена за отказ ввести санкции против "Северного потока — 2"
14:42Власти Таиланда призвали к взаимному признанию сертификатов вакцинации
14:37Разработан метод быстрой оценки клеточного иммунитета против коронавируса
14:35Посол России в Кабуле оценил риски экономического давления на Афганистан
14:28Из магазинов в Кабуле пропал сахар
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
Лента новостейМолния