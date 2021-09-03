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https://ria.ru/20210903/wildberries-1748547649.html
Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries - РИА Новости, 03.09.2021
Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
Попытки дифференцированных комиссий, как в Wildberries, уже были в России, но их тяжело удержать, дискриминации быть не должно, заявил глава Сбербанка Герман... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:43
2021-09-03T14:16
герман греф
сбербанк россии
wildberries
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
экономика
технологии
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Попытки дифференцированных комиссий, как в Wildberries, уже были в России, но их тяжело удержать, дискриминации быть не должно, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам на Восточном экономическом форуме."Вы знаете, уже были попытки введения вот этой дифференцированной комиссии, но, насколько я помню, победа продержалась примерно год. Эту всю историю, на мой взгляд, тяжело удержать. Нужно разговаривать со всеми игроками. Правила дифференциации нужно проводить по каким-то другим критериям, чтобы никто не подвергался дискриминации", - сказал Греф.Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", Системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Компания пояснила, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера.Wildberries в свою очередь обвинил их в давлении на российские банки, подчеркнув, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар. Во вторник, 31 августа, ритейлер заявил, что банки в своих ответах Visa и Mastercard опровергли нарушение их правил и указали, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платежным инструментам.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/wildberries-1748436468.html
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герман греф, сбербанк россии, wildberries, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), экономика, технологии, владивосток, дальневосточный федеральный университет
13:43 03.09.2021 (обновлено: 14:16 03.09.2021)
 
Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries

Глава Сбербанка Греф прокомментировал ситуацию со скидками Wildberries

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на церемонии подписания документов в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на церемонии подписания документов в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Попытки дифференцированных комиссий, как в Wildberries, уже были в России, но их тяжело удержать, дискриминации быть не должно, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам на Восточном экономическом форуме.
"Вы знаете, уже были попытки введения вот этой дифференцированной комиссии, но, насколько я помню, победа продержалась примерно год. Эту всю историю, на мой взгляд, тяжело удержать. Нужно разговаривать со всеми игроками. Правила дифференциации нужно проводить по каким-то другим критериям, чтобы никто не подвергался дискриминации", - сказал Греф.
Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 21:47
Глава ВТБ прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", Системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Компания пояснила, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера.
Wildberries в свою очередь обвинил их в давлении на российские банки, подчеркнув, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар. Во вторник, 31 августа, ритейлер заявил, что банки в своих ответах Visa и Mastercard опровергли нарушение их правил и указали, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платежным инструментам.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 13:08В России
Банки не нашли нарушений Wildberries правил платежных систем
 
Герман ГрефСбербанк РоссииWildberriesРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)ЭкономикаТехнологииВладивостокДальневосточный федеральный университет
 
 
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