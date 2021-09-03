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Выставка костюмов на станции "Воробьевы Горы"
Выставка костюмов на станции "Воробьевы Горы" - РИА Новости, 03.09.2021
Выставка костюмов на станции "Воробьевы Горы"
Выставка, посвященная 50-летию Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, открылась на станции метро "Воробьевы горы". РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:52
2021-09-03T13:52
пресс-релизы
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МОСКВА, 3 сен - Пресс-служба ГУП "Московский Метрополитен". Выставка, посвященная 50-летию Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, открылась на станции метро "Воробьевы горы".Пассажиры смогут окунуться в атмосферу циркового искусства и увидеть все детали костюмов артистов самого большого цирка в Европе. На станции "Воробьевы горы" можно увидеть 10 популярных сценических образов со спектаклей "Раз, два, …, четыре, пять", "Ангел Ы", "Кабы я была царица", а также со Всемирного фестиваля циркового искусства "ИДОЛ". Например, костюмы "Кремль" и "Собор Василия Блаженного", "Рыбка" и "Рубль", "Большой театр" и "Картина", и, конечно, "Облачение ведущего". Художник и автор сценических костюмов, представленных на выставке – Надежда Русс.Большой Московский цирк на проспекте Вернадского – то место, где можно увидеть шоу мирового уровня: звуковые и световые технологии, выступления народных и заслуженных артистов России, выдающихся жонглеров, акробатов, клоунов и дрессировщиков.Экспозиция будет доступна для пассажиров московского метро до 6 октября.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
13:52 03.09.2021
 

Выставка костюмов на станции "Воробьевы Горы"

© Фото : пресс-служба ГУП "Московский Метрополитен"Выставка костюмов на станции "Воробьевы Горы"
Выставка костюмов на станции Воробьевы Горы - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : пресс-служба ГУП "Московский Метрополитен"
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МОСКВА, 3 сен - Пресс-служба ГУП "Московский Метрополитен". Выставка, посвященная 50-летию Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, открылась на станции метро "Воробьевы горы".
© Фото : пресс-служба ГУП "Московский Метрополитен"Выставка костюмов на станции "Воробьевы Горы"
Выставка костюмов на станции Воробьевы Горы - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : пресс-служба ГУП "Московский Метрополитен"
Выставка костюмов на станции "Воробьевы Горы"
Пассажиры смогут окунуться в атмосферу циркового искусства и увидеть все детали костюмов артистов самого большого цирка в Европе. На станции "Воробьевы горы" можно увидеть 10 популярных сценических образов со спектаклей "Раз, два, …, четыре, пять", "Ангел Ы", "Кабы я была царица", а также со Всемирного фестиваля циркового искусства "ИДОЛ". Например, костюмы "Кремль" и "Собор Василия Блаженного", "Рыбка" и "Рубль", "Большой театр" и "Картина", и, конечно, "Облачение ведущего". Художник и автор сценических костюмов, представленных на выставке – Надежда Русс.
Большой Московский цирк на проспекте Вернадского – то место, где можно увидеть шоу мирового уровня: звуковые и световые технологии, выступления народных и заслуженных артистов России, выдающихся жонглеров, акробатов, клоунов и дрессировщиков.
Экспозиция будет доступна для пассажиров московского метро до 6 октября.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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