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ВТБ готов расширять портфель ОФЗ, заявил Костин
ВТБ готов расширять портфель ОФЗ, заявил Костин - РИА Новости, 03.09.2021
ВТБ готов расширять портфель ОФЗ, заявил Костин
ВТБ готов расширять портфель ОФЗ, но стратегии на этот счет нет, решения будут исходить из потребностей банка и доходности, заявил РИА Новости глава банка... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:36
2021-09-03T08:48
экономика
андрей костин (банкир)
втб
министерство финансов рф (минфин россии)
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. ВТБ готов расширять портфель ОФЗ, но стратегии на этот счет нет, решения будут исходить из потребностей банка и доходности, заявил РИА Новости глава банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ."У нас каких-то сегодня там просьб даже со стороны правительства, Минфина нет. И Минфин первоначально опирался на то, что это рыночные сделки. Поэтому мы будем смотреть, это будет зависеть на самом деле от условий чисто рыночных. Мы готовы это делать, мы не скрываем, это ликвидная бумага. Но каких-то сегодня стратегий особых на этот счет нет, это будет действительно определяться уровнем доходности и нашими потребностями", - отметил банкир.По его словам, санкции на госдолг не влияют на решение ВТБ по покупке ОФЗ. "Мы никогда не боялись (санкций - ред.). ОФЗ - это все-таки рублевый инструмент, санкции ... напрямую, я думаю, что они не очень касаются. Все-таки санкции больше относятся к долларовым инструментам, долларовым расчетам", - заявил Костин. Он также добавил, что аппетиты на размещение ОФЗ уменьшатся, к тому же Минфин никогда не хотел сильно расширять госдолг."У нас в этом году будет с плюсом сведен даже бюджет, чего мы не ожидали первоначально ... я думаю, что ... с учетом того, что дополнительные доходы большие у бюджета, и сам бюджет притормозит сейчас размещение ОФЗ, аппетиты уменьшатся на самом деле ... Может быть, и Минфин не будет предлагать какие-то условия сегодня для рынка, которые нам были бы, допустим, слишком привлекательны. Поэтому посмотрим", - сказал глава ВТБ.Санкции США на рублевый госдолг с 14 июня запретили американским финансовым учреждениям покупать на первичном размещении российские гособлигации. Для минимизации рисков российский Минфин с этой же даты размещает только новые выпуски ОФЗ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, андрей костин (банкир), втб, министерство финансов рф (минфин россии), восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:36 03.09.2021 (обновлено: 08:48 03.09.2021)
 
ВТБ готов расширять портфель ОФЗ, заявил Костин

Костин: ВТБ готов расширять портфель ОФЗ, но стратегии на этот счет нет

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. ВТБ готов расширять портфель ОФЗ, но стратегии на этот счет нет, решения будут исходить из потребностей банка и доходности, заявил РИА Новости глава банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ.
"У нас каких-то сегодня там просьб даже со стороны правительства, Минфина нет. И Минфин первоначально опирался на то, что это рыночные сделки. Поэтому мы будем смотреть, это будет зависеть на самом деле от условий чисто рыночных. Мы готовы это делать, мы не скрываем, это ликвидная бумага. Но каких-то сегодня стратегий особых на этот счет нет, это будет действительно определяться уровнем доходности и нашими потребностями", - отметил банкир.
По его словам, санкции на госдолг не влияют на решение ВТБ по покупке ОФЗ. "Мы никогда не боялись (санкций - ред.). ОФЗ - это все-таки рублевый инструмент, санкции ... напрямую, я думаю, что они не очень касаются. Все-таки санкции больше относятся к долларовым инструментам, долларовым расчетам", - заявил Костин. Он также добавил, что аппетиты на размещение ОФЗ уменьшатся, к тому же Минфин никогда не хотел сильно расширять госдолг.
"У нас в этом году будет с плюсом сведен даже бюджет, чего мы не ожидали первоначально ... я думаю, что ... с учетом того, что дополнительные доходы большие у бюджета, и сам бюджет притормозит сейчас размещение ОФЗ, аппетиты уменьшатся на самом деле ... Может быть, и Минфин не будет предлагать какие-то условия сегодня для рынка, которые нам были бы, допустим, слишком привлекательны. Поэтому посмотрим", - сказал глава ВТБ.
Стенд банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 16:56
ВТБ готов инвестировать в производство электромобилей
Санкции США на рублевый госдолг с 14 июня запретили американским финансовым учреждениям покупать на первичном размещении российские гособлигации. Для минимизации рисков российский Минфин с этой же даты размещает только новые выпуски ОФЗ.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаАндрей Костин (банкир)ВТБМинистерство финансов РФ (Минфин России)Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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