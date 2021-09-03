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Рассекречены документы о японских военных преступниках
Рассекречены документы о японских военных преступниках - РИА Новости, 03.09.2021
Рассекречены документы о японских военных преступниках
Японские военные преступники на допросах во время Токийского трибунала (1946-1948 годы) врали, что не занимались разработкой бактериологического оружия, их при... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:15
2021-09-03T11:15
справки
токио
хабаровск
вторая мировая война (1939-1945)
россия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Японские военные преступники на допросах во время Токийского трибунала (1946-1948 годы) врали, что не занимались разработкой бактериологического оружия, их при этом прикрывал Госдепартамент США, следует из рассекреченных документов Архива внешней политики России.В числе материалов докладная записка бывшего советского обвинителя на этом процессе Александра Васильева министру иностранных дел СССР Андрею Вышинскому, написанная 27 декабря 1949 года, когда в Хабаровске уже шел суд.Согласно записке, США под надуманными предлогами отказали Советскому Союзу на просьбу включить в обвинительное заключение вопрос о разработчиках японского бактериологического оружия, хотя все документы уже были в распоряжении американской стороны.По его словам, американцы долго не давали согласия на допрос этих лиц, ссылаясь на то, что им необходимо получить из Москвы специальное разрешение Госдепа. Затем представитель ведомства все же приехал. В общении со следователями японцы не признались в подготовке к диверсиям, однако советской стороне все же удалось добиться подтверждения существования так называемых эпидемиологических отрядов в Квантунской армии.Сразу после ее разгрома в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску людей, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после поражения гитлеровской Германии). В частности, им удалось заполучить руководителя специального отряда 731-й Квантунской армии Сиро Исии и Масадзи Китано. Штаты укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Вашингтон неоднократно отказывал Москве в просьбах выдать Исии и других организаторов экспериментов. Впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.Двадцать седьмого сентября 1940 года страны оси подписали Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941-го в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия. Его разработкой и испытаниями, в том числе над людьми, занимались спецотряды № 731 и 100 Квантунской армии.Там подопытных заражали бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались мучениям повторно и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около трех тысяч человек. По другим оценкам, их число достигает десяти тысяч. В качестве подопытных в числе прочих там были советские военнопленные из концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился неподалеку от дислокации указанного подразделения.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Токио бактериологического оружия и принимая во внимание его союзнический тандем с Германией, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и стремительный разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию противника.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало завершение Второй мировой войны. Третьего сентября в России отмечается День воинской славы — окончание Второй мировой войны.Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил действия японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл их преступления против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с Исии.И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил точку во Второй мировой, позволив восторжествовать нюрнбергским принципам — нескольких непосредственных участников разработок осудили.
https://ria.ru/20210902/razvedka-1748258445.html
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справки, токио, хабаровск, вторая мировая война (1939-1945), россия
07:15 03.09.2021 (обновлено: 11:15 03.09.2021)
 
Рассекречены документы о японских военных преступниках

Архив внешней политики России: японские военные врали о биологической войне

© Фото : Министерство обороны РФКонев (второй слева) общается с американскими военными летчиками. В ставке американской группировки.
Конев (второй слева) общается с американскими военными летчиками. В ставке американской группировки. - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Японские военные преступники на допросах во время Токийского трибунала (1946-1948 годы) врали, что не занимались разработкой бактериологического оружия, их при этом прикрывал Госдепартамент США, следует из рассекреченных документов Архива внешней политики России.
В числе материалов докладная записка бывшего советского обвинителя на этом процессе Александра Васильева министру иностранных дел СССР Андрею Вышинскому, написанная 27 декабря 1949 года, когда в Хабаровске уже шел суд.
Согласно записке, США под надуманными предлогами отказали Советскому Союзу на просьбу включить в обвинительное заключение вопрос о разработчиках японского бактериологического оружия, хотя все документы уже были в распоряжении американской стороны.

"Для нас возникла необходимость произвести в Токио ряд допросов лиц, на которых имелись указания в полученных нами материалах. Фамилии этих лиц я сейчас не помню, но, насколько я припоминаю, одним из наиболее видных японских военнослужащих, замешанных в это дело, был генерал-лейтенант японской армии Исии", — писал Васильев.

По его словам, американцы долго не давали согласия на допрос этих лиц, ссылаясь на то, что им необходимо получить из Москвы специальное разрешение Госдепа. Затем представитель ведомства все же приехал. В общении со следователями японцы не признались в подготовке к диверсиям, однако советской стороне все же удалось добиться подтверждения существования так называемых эпидемиологических отрядов в Квантунской армии.
Сразу после ее разгрома в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску людей, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после поражения гитлеровской Германии). В частности, им удалось заполучить руководителя специального отряда 731-й Квантунской армии Сиро Исии и Масадзи Китано. Штаты укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Вашингтон неоднократно отказывал Москве в просьбах выдать Исии и других организаторов экспериментов. Впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.
Двадцать седьмого сентября 1940 года страны оси подписали Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941-го в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.
В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР.
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Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия. Его разработкой и испытаниями, в том числе над людьми, занимались спецотряды № 731 и 100 Квантунской армии.
Там подопытных заражали бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались мучениям повторно и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму.
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По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около трех тысяч человек. По другим оценкам, их число достигает десяти тысяч. В качестве подопытных в числе прочих там были советские военнопленные из концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился неподалеку от дислокации указанного подразделения.
Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Токио бактериологического оружия и принимая во внимание его союзнический тандем с Германией, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Вступление Советского Союза в войну и стремительный разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию противника.
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Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил действия японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл их преступления против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с Исии.
И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил точку во Второй мировой, позволив восторжествовать нюрнбергским принципам — нескольких непосредственных участников разработок осудили.
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