Николаев: вкладываясь в Дальний Восток, страна получит огромную отдачу
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на Восточном экономическом форуме 2021
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Опережающий рост качества жизни в дальневосточных регионах невозможен без обеспечения транспортной доступности, современного жилья, высокооплачиваемой работы, качественной медицины и современных средств связи, считает глава Якутии Айсен Николаев.
"Вкладываясь в Дальний Восток, в рост уровня жизни людей в ДФО сегодня, страна получит огромную отдачу, масштабные социальные, экономические, геополитические эффекты", - прокомментировал Николаев итоги расширенного совещания по развитию Дальнего Востока с участием президента РФ в рамках ВЭФ.
Николаев выделил тезис из выступления главы государства о необходимости повышения транспортной связанности регионов Дальнего Востока, наращивания темпов этой работы.
"Для Якутии, самого большого по площади региона, на сегодня это один из главных барьеров для дальнейшего развития. Именно поэтому так остро для нас стоит вопрос строительства Ленского моста, ключевого узла сухопутной и речной транспортной инфраструктуры Северо-Востока России", - сказал глава республики.
Он подчеркнул, что Якутия последовательно реализует национальные проекты и программы по широкому спектру направлений социально-экономического развития, и сегодня на основе макроэкономических параметров, достигнутых регионом, можно подтвердить синергетическую эффективность федеральных и региональных программ.
"Экономика республики вернулась на допандемийный уровень развития. В 2021 году мы ожидаем, что валовой региональный продукт составит 108,5% к уровню прошлого года. За 8 месяцев 2021 года зафиксирован промышленный рост в 25%, это один из лучших показателей в стране. Также идёт рост реальных инвестиций в основной капитал – на 37% больше по сравнению с 2020 годом. На докризисный уровень вернулся уровень безработицы, мы много внимания уделяем развитию телекоммуникаций и связи, в том числе – в отдалённых, арктических населенных пунктах", - пояснил Николаев.
Он добавил, что Якутия занимает первое место на Дальнем Востоке по рождаемости и по продолжительности жизни.
"За последние два года население выросло на 15 тысяч человек, что больше, чем за 15 предыдущих лет. Это значит, что в Якутии появилась социальная стабильность, люди сюда приезжают и остаются, они готовы здесь жить, работать, растить детей. Работу в этом направлении мы будем продолжать, ближайшие годы объявлены в республике Десятилетием здоровья, и одной из главных его задач является вхождение Якутии в "Клуб 80+" к 2030 году", - заключил Николаев.