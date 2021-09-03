Николаев: вкладываясь в Дальний Восток, страна получит огромную отдачу

"За последние два года население выросло на 15 тысяч человек, что больше, чем за 15 предыдущих лет. Это значит, что в Якутии появилась социальная стабильность, люди сюда приезжают и остаются, они готовы здесь жить, работать, растить детей. Работу в этом направлении мы будем продолжать, ближайшие годы объявлены в республике Десятилетием здоровья, и одной из главных его задач является вхождение Якутии в "Клуб 80+" к 2030 году", - заключил Николаев.