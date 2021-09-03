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Николаев: вкладываясь в Дальний Восток, страна получит огромную отдачу
Николаев: вкладываясь в Дальний Восток, страна получит огромную отдачу - РИА Новости, 03.09.2021
Николаев: вкладываясь в Дальний Восток, страна получит огромную отдачу
Опережающий рост качества жизни в дальневосточных регионах невозможен без обеспечения транспортной доступности, современного жилья, высокооплачиваемой работы,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:54
2021-09-03T10:54
республика саха (якутия)
экономика
айсен николаев
дальний восток
восточный экономический форум (вэф)
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Опережающий рост качества жизни в дальневосточных регионах невозможен без обеспечения транспортной доступности, современного жилья, высокооплачиваемой работы, качественной медицины и современных средств связи, считает глава Якутии Айсен Николаев."Вкладываясь в Дальний Восток, в рост уровня жизни людей в ДФО сегодня, страна получит огромную отдачу, масштабные социальные, экономические, геополитические эффекты", - прокомментировал Николаев итоги расширенного совещания по развитию Дальнего Востока с участием президента РФ в рамках ВЭФ.Николаев выделил тезис из выступления главы государства о необходимости повышения транспортной связанности регионов Дальнего Востока, наращивания темпов этой работы.Он подчеркнул, что Якутия последовательно реализует национальные проекты и программы по широкому спектру направлений социально-экономического развития, и сегодня на основе макроэкономических параметров, достигнутых регионом, можно подтвердить синергетическую эффективность федеральных и региональных программ.Он добавил, что Якутия занимает первое место на Дальнем Востоке по рождаемости и по продолжительности жизни.
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экономика, айсен николаев, дальний восток, восточный экономический форум (вэф), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:54 03.09.2021
 

Николаев: вкладываясь в Дальний Восток, страна получит огромную отдачу

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на Восточном экономическом форуме 2021
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на Восточном экономическом форуме 2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Опережающий рост качества жизни в дальневосточных регионах невозможен без обеспечения транспортной доступности, современного жилья, высокооплачиваемой работы, качественной медицины и современных средств связи, считает глава Якутии Айсен Николаев.
"Вкладываясь в Дальний Восток, в рост уровня жизни людей в ДФО сегодня, страна получит огромную отдачу, масштабные социальные, экономические, геополитические эффекты", - прокомментировал Николаев итоги расширенного совещания по развитию Дальнего Востока с участием президента РФ в рамках ВЭФ.
Николаев выделил тезис из выступления главы государства о необходимости повышения транспортной связанности регионов Дальнего Востока, наращивания темпов этой работы.
"Для Якутии, самого большого по площади региона, на сегодня это один из главных барьеров для дальнейшего развития. Именно поэтому так остро для нас стоит вопрос строительства Ленского моста, ключевого узла сухопутной и речной транспортной инфраструктуры Северо-Востока России", - сказал глава республики.
Он подчеркнул, что Якутия последовательно реализует национальные проекты и программы по широкому спектру направлений социально-экономического развития, и сегодня на основе макроэкономических параметров, достигнутых регионом, можно подтвердить синергетическую эффективность федеральных и региональных программ.
"Экономика республики вернулась на допандемийный уровень развития. В 2021 году мы ожидаем, что валовой региональный продукт составит 108,5% к уровню прошлого года. За 8 месяцев 2021 года зафиксирован промышленный рост в 25%, это один из лучших показателей в стране. Также идёт рост реальных инвестиций в основной капитал – на 37% больше по сравнению с 2020 годом. На докризисный уровень вернулся уровень безработицы, мы много внимания уделяем развитию телекоммуникаций и связи, в том числе – в отдалённых, арктических населенных пунктах", - пояснил Николаев.
Он добавил, что Якутия занимает первое место на Дальнем Востоке по рождаемости и по продолжительности жизни.
"За последние два года население выросло на 15 тысяч человек, что больше, чем за 15 предыдущих лет. Это значит, что в Якутии появилась социальная стабильность, люди сюда приезжают и остаются, они готовы здесь жить, работать, растить детей. Работу в этом направлении мы будем продолжать, ближайшие годы объявлены в республике Десятилетием здоровья, и одной из главных его задач является вхождение Якутии в "Клуб 80+" к 2030 году", - заключил Николаев.
Глава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 18:20Республика Саха (Якутия)
Николаев: участники акции "Чистая Арктика" собрали уже 70 тонн металлолома
 
Республика Саха (Якутия)ЭкономикаАйсен НиколаевДальний ВостокВосточный экономический форум (ВЭФ)РоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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