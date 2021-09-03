Во Владивостоке создадут транспортно-логистический узел для СМП
Fesco и "Атомэнергопром" создадут во Владивостоке транспортно-логистический узел для СМП
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" / Перейти в фотобанкОчистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Транспортная группа Fesco и "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом") договорились создать на территории "Владивостокского морского торгового порта" (ВМТП, входит в Fesco) транспортно-логистический узел для Северного морского пути, сообщает Fesco.
"Транспортная группа Fesco и АО "Атомэнергопром" планируют создать на территории ПАО "Владивостокский морской торговый порт" Восточный транспортно-логистический узел в рамках реализуемого госкорпорацией "Росатом" проекта по организации Евроазиатского транзита контейнерных грузов", - говорится в сообщении. Соответствующее соглашение о сотрудничестве стороны заключили на полях ВЭФ.
Восточный транспортно-логистический узел предназначен для перегрузки контейнеров между судами арктического класса и фидерными судами. Узел должен стать частью проекта "Евроазиатский контейнерный транзит", предполагающего развитие контейнерных грузовых перевозок на направлении Восточная Азия – Северо-Западная Европа, в том числе с использованием Северного морского пути, в рамках которого предусматривается создание двух транспортно-логистических узлов — на западе и на востоке России и организация перевозки контейнеров между этими узлами судами ледового класса.
Как следует из релиза, для реализации этих целей стороны планируют создать на территории ВМТП портовую инфраструктуру. Это позволит увеличить пропускную способность порта и привлечь дополнительный грузопоток на маршрут.
"Проект "Евроазиатский контейнерный транзит" ставит целью создание дополнительного глобального транспортного маршрута между Европой и Азией для повышения устойчивости мировой логистической системы и большей интеграции России в мировую торговлю. Нам предстоит большой объем работ по созданию соответствующей инфраструктуры на пути к запуску проекта, и сегодня мы делаем важный шаг в этом направлении", - сообщил первый заместитель гендиректора "Росатома" Кирилл Комаров, слова которого цитирует пресс-служба Fesco.
В 2018 году "Росатом" стал единым инфраструктурным оператором Северного морского пути. Первый этап развития СМП предусматривает грузопоток на уровне 80 миллионов тонн до 2024 года, 110 миллионов тонн к 2030 году. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2020 году вырос до 33 миллионов тонн против 31,5 миллиона тонн годом ранее.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.