https://ria.ru/20210903/vladivostok-1748471209.html

Во Владивостоке создадут транспортно-логистический узел для СМП

Во Владивостоке создадут транспортно-логистический узел для СМП - РИА Новости, 03.09.2021

Во Владивостоке создадут транспортно-логистический узел для СМП

Транспортная группа Fesco и "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом") договорились создать на территории "Владивостокского морского торгового порта"... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:56

2021-09-03T07:56

2021-09-03T07:56

экономика

владивосток

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

fesco

владивостокский морской торговый порт

кирилл комаров

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Транспортная группа Fesco и "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом") договорились создать на территории "Владивостокского морского торгового порта" (ВМТП, входит в Fesco) транспортно-логистический узел для Северного морского пути, сообщает Fesco."Транспортная группа Fesco и АО "Атомэнергопром" планируют создать на территории ПАО "Владивостокский морской торговый порт" Восточный транспортно-логистический узел в рамках реализуемого госкорпорацией "Росатом" проекта по организации Евроазиатского транзита контейнерных грузов", - говорится в сообщении. Соответствующее соглашение о сотрудничестве стороны заключили на полях ВЭФ.Восточный транспортно-логистический узел предназначен для перегрузки контейнеров между судами арктического класса и фидерными судами. Узел должен стать частью проекта "Евроазиатский контейнерный транзит", предполагающего развитие контейнерных грузовых перевозок на направлении Восточная Азия – Северо-Западная Европа, в том числе с использованием Северного морского пути, в рамках которого предусматривается создание двух транспортно-логистических узлов — на западе и на востоке России и организация перевозки контейнеров между этими узлами судами ледового класса.Как следует из релиза, для реализации этих целей стороны планируют создать на территории ВМТП портовую инфраструктуру. Это позволит увеличить пропускную способность порта и привлечь дополнительный грузопоток на маршрут."Проект "Евроазиатский контейнерный транзит" ставит целью создание дополнительного глобального транспортного маршрута между Европой и Азией для повышения устойчивости мировой логистической системы и большей интеграции России в мировую торговлю. Нам предстоит большой объем работ по созданию соответствующей инфраструктуры на пути к запуску проекта, и сегодня мы делаем важный шаг в этом направлении", - сообщил первый заместитель гендиректора "Росатома" Кирилл Комаров, слова которого цитирует пресс-служба Fesco.В 2018 году "Росатом" стал единым инфраструктурным оператором Северного морского пути. Первый этап развития СМП предусматривает грузопоток на уровне 80 миллионов тонн до 2024 года, 110 миллионов тонн к 2030 году. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2020 году вырос до 33 миллионов тонн против 31,5 миллиона тонн годом ранее.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/port-1748463140.html

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экономика, владивосток, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", fesco, владивостокский морской торговый порт, кирилл комаров, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)