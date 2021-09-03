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Эксперты рассказали, как россияне выбирают вино
Эксперты рассказали, как россияне выбирают вино - РИА Новости, 03.09.2021
Эксперты рассказали, как россияне выбирают вино
Россиянам при выборе вина чаще всего безразличен сорт винограда, из которого оно сделано, а также цена, главный критерий для них — степень сладости, говорится в РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:12
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общество
еда
роскачество
россия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россиянам при выборе вина чаще всего безразличен сорт винограда, из которого оно сделано, а также цена, главный критерий для них — степень сладости, говорится в исследовании АНО "Роскачество"."Именно на нее, а не на цвет или регион происхождения вина чаще всего обращают внимание покупатели, выбирая напиток у полки магазина", — говорится в пресс-релизе.Опрошены 1200 человек в восьми федеральных округах.Вино по степени сладости — сухое, полусухое или полусладкое — выбирают 32 процента респондентов, из них 42 процента предпочитают полусухие, 36 — сухие. Цена больше всего важна для 14 процентов участников опроса, сорт винограда — для пяти.Наиболее значимым выбор напитка "по сахару" стал для женской части аудитории (36 процентов). Между тем, для мужчин известность торговой марки почти так же важна, как "сладость" или "сухость" (25 и 27 процентов соответственно). С точки зрения возраста содержание сахара в вине важнее людям старше 45 лет, тогда как более молодая аудитория (до 44 лет) чаще смотрит на цену и цвет.Роскачество отмечает, что Россия в целом пока остается страной, потребляющей значительное количество красных вин — их выбирают около 80 процентов покупателей. Эксперты также отметили большой потенциал роста категории розовых вин: пока они занимают не более пяти процентов рынка, но исследование показало, что включить эту разновидность напитка в свою потребительскую корзину согласились 28 процентов опрошенных.
https://ria.ru/20210823/vino-1746838844.html
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общество, еда, роскачество, россия
12:12 03.09.2021 (обновлено: 13:22 03.09.2021)
 
Эксперты рассказали, как россияне выбирают вино

Исследование Роскачества назвало главный критерий при выборе вина у россиян

© РИА Новости / Максим БлиновПокупатель в винном отделе
Покупатель в винном отделе - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россиянам при выборе вина чаще всего безразличен сорт винограда, из которого оно сделано, а также цена, главный критерий для них — степень сладости, говорится в исследовании АНО "Роскачество".
"Именно на нее, а не на цвет или регион происхождения вина чаще всего обращают внимание покупатели, выбирая напиток у полки магазина", — говорится в пресс-релизе.
Опрошены 1200 человек в восьми федеральных округах.
Вино по степени сладости — сухое, полусухое или полусладкое — выбирают 32 процента респондентов, из них 42 процента предпочитают полусухие, 36 — сухие. Цена больше всего важна для 14 процентов участников опроса, сорт винограда — для пяти.
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Наиболее значимым выбор напитка "по сахару" стал для женской части аудитории (36 процентов). Между тем, для мужчин известность торговой марки почти так же важна, как "сладость" или "сухость" (25 и 27 процентов соответственно).
С точки зрения возраста содержание сахара в вине важнее людям старше 45 лет, тогда как более молодая аудитория (до 44 лет) чаще смотрит на цену и цвет.
Роскачество отмечает, что Россия в целом пока остается страной, потребляющей значительное количество красных вин — их выбирают около 80 процентов покупателей.
Эксперты также отметили большой потенциал роста категории розовых вин: пока они занимают не более пяти процентов рынка, но исследование показало, что включить эту разновидность напитка в свою потребительскую корзину согласились 28 процентов опрошенных.
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