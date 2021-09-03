https://ria.ru/20210903/vino-1748521177.html
Эксперты рассказали, как россияне выбирают вино
Эксперты рассказали, как россияне выбирают вино - РИА Новости, 03.09.2021
Эксперты рассказали, как россияне выбирают вино
Россиянам при выборе вина чаще всего безразличен сорт винограда, из которого оно сделано, а также цена, главный критерий для них — степень сладости, говорится в РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:12
2021-09-03T12:12
2021-09-03T13:22
общество
еда
роскачество
россия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россиянам при выборе вина чаще всего безразличен сорт винограда, из которого оно сделано, а также цена, главный критерий для них — степень сладости, говорится в исследовании АНО "Роскачество"."Именно на нее, а не на цвет или регион происхождения вина чаще всего обращают внимание покупатели, выбирая напиток у полки магазина", — говорится в пресс-релизе.Опрошены 1200 человек в восьми федеральных округах.Вино по степени сладости — сухое, полусухое или полусладкое — выбирают 32 процента респондентов, из них 42 процента предпочитают полусухие, 36 — сухие. Цена больше всего важна для 14 процентов участников опроса, сорт винограда — для пяти.Наиболее значимым выбор напитка "по сахару" стал для женской части аудитории (36 процентов). Между тем, для мужчин известность торговой марки почти так же важна, как "сладость" или "сухость" (25 и 27 процентов соответственно). С точки зрения возраста содержание сахара в вине важнее людям старше 45 лет, тогда как более молодая аудитория (до 44 лет) чаще смотрит на цену и цвет.Роскачество отмечает, что Россия в целом пока остается страной, потребляющей значительное количество красных вин — их выбирают около 80 процентов покупателей. Эксперты также отметили большой потенциал роста категории розовых вин: пока они занимают не более пяти процентов рынка, но исследование показало, что включить эту разновидность напитка в свою потребительскую корзину согласились 28 процентов опрошенных.
https://ria.ru/20210823/vino-1746838844.html
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общество, еда, роскачество, россия
12:12 03.09.2021 (обновлено: 13:22 03.09.2021)
Эксперты рассказали, как россияне выбирают вино
Исследование Роскачества назвало главный критерий при выборе вина у россиян
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россиянам при выборе вина чаще всего безразличен сорт винограда, из которого оно сделано, а также цена, главный критерий для них — степень сладости, говорится в исследовании АНО "Роскачество".
"Именно на нее, а не на цвет или регион происхождения вина чаще всего обращают внимание покупатели, выбирая напиток у полки магазина", — говорится в пресс-релизе.
Опрошены 1200 человек в восьми федеральных округах.
Вино по степени сладости — сухое, полусухое или полусладкое — выбирают 32 процента респондентов, из них 42 процента предпочитают полусухие, 36 — сухие. Цена больше всего важна для 14 процентов участников опроса, сорт винограда — для пяти.
Наиболее значимым выбор напитка "по сахару" стал для женской части аудитории (36 процентов). Между тем, для мужчин известность торговой марки почти так же важна, как "сладость" или "сухость" (25 и 27 процентов соответственно).
С точки зрения возраста содержание сахара в вине важнее людям старше 45 лет, тогда как более молодая аудитория (до 44 лет) чаще смотрит на цену и цвет.
Роскачество
отмечает, что Россия
в целом пока остается страной, потребляющей значительное количество красных вин — их выбирают около 80 процентов покупателей.
Эксперты также отметили большой потенциал роста категории розовых вин: пока они занимают не более пяти процентов рынка, но исследование показало, что включить эту разновидность напитка в свою потребительскую корзину согласились 28 процентов опрошенных.