https://ria.ru/20210903/vino-1748521177.html

Эксперты рассказали, как россияне выбирают вино

Эксперты рассказали, как россияне выбирают вино - РИА Новости, 03.09.2021

Эксперты рассказали, как россияне выбирают вино

Россиянам при выборе вина чаще всего безразличен сорт винограда, из которого оно сделано, а также цена, главный критерий для них — степень сладости, говорится в РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:12

2021-09-03T12:12

2021-09-03T13:22

общество

еда

роскачество

россия

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россиянам при выборе вина чаще всего безразличен сорт винограда, из которого оно сделано, а также цена, главный критерий для них — степень сладости, говорится в исследовании АНО "Роскачество"."Именно на нее, а не на цвет или регион происхождения вина чаще всего обращают внимание покупатели, выбирая напиток у полки магазина", — говорится в пресс-релизе.Опрошены 1200 человек в восьми федеральных округах.Вино по степени сладости — сухое, полусухое или полусладкое — выбирают 32 процента респондентов, из них 42 процента предпочитают полусухие, 36 — сухие. Цена больше всего важна для 14 процентов участников опроса, сорт винограда — для пяти.Наиболее значимым выбор напитка "по сахару" стал для женской части аудитории (36 процентов). Между тем, для мужчин известность торговой марки почти так же важна, как "сладость" или "сухость" (25 и 27 процентов соответственно). С точки зрения возраста содержание сахара в вине важнее людям старше 45 лет, тогда как более молодая аудитория (до 44 лет) чаще смотрит на цену и цвет.Роскачество отмечает, что Россия в целом пока остается страной, потребляющей значительное количество красных вин — их выбирают около 80 процентов покупателей. Эксперты также отметили большой потенциал роста категории розовых вин: пока они занимают не более пяти процентов рынка, но исследование показало, что включить эту разновидность напитка в свою потребительскую корзину согласились 28 процентов опрошенных.

https://ria.ru/20210823/vino-1746838844.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/alkogol-1747475979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, еда, роскачество, россия