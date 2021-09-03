https://ria.ru/20210903/vaktsinatsiya-1748599149.html
В Швейцарии рассказали о побочных явлениях после вакцинации от COVID-19
В Швейцарии рассказали о побочных явлениях после вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2021
В Швейцарии рассказали о побочных явлениях после вакцинации от COVID-19
Свыше 6,6 тысячи сообщений о возможных побочных эффектах вакцин от COVID-19 зарегистрировано в Швейцарии, говорится в сообщении Федерального офиса общественного РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:17
2021-09-03T17:17
2021-09-03T17:17
распространение коронавируса
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ЖЕНЕВА, 3 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 6,6 тысячи сообщений о возможных побочных эффектах вакцин от COVID-19 зарегистрировано в Швейцарии, говорится в сообщении Федерального офиса общественного здравоохранения страны, опубликованном в пятницу.По данным на 1 сентября 2021 года в Швейцарии было рассмотрено 6 603 сообщения о предполагаемых побочных реакциях на вакцины от COVID-19. В большинстве отчетов упоминается более одной реакции. Большинство сообщений – 4442 – касаются несерьезных побочных эффектов, тогда как 2161 сообщение касалось серьезных реакций.Большинство сообщений поступило от медицинских работников. Средний возраст испытуемых составил 55,5 лет, из них 18,1% были в возрасте 75 лет и старше. В случаях, считающихся тяжелыми, средний возраст составил 59,2 года, а в сообщениях о смертях, сопутствовавших вакцинации, средний возраст составил 80,3 года. В 137 из этих тяжелых случаев привитый человек умирал через определенный промежуток времени. Однако у властей нет конкретных доказательств того, что именно вакцина стала причиной смерти.В общей сложности 4298 сообщений касались вакцины от COVID-19 компании Moderna, 2191 сообщение касалось вакцины Comirnaty компании Pfizer/BioNTech. В 114 случаях не указывалось, какая вакцина была использована.Как отмечается, данные о побочных реакциях не влияют на мнение властей о пользе вакцин от COVID-19, которые применяются в Швейцарии.
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в мире, швейцария, коронавирус covid-19
В Швейцарии рассказали о побочных явлениях после вакцинации от COVID-19
В Швейцарии зафиксировали более 6,6 тысячи сообщений о побочных явлениях после вакцинации
ЖЕНЕВА, 3 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Свыше 6,6 тысячи сообщений о возможных побочных эффектах вакцин от COVID-19 зарегистрировано в Швейцарии
, говорится в сообщении Федерального офиса общественного здравоохранения страны, опубликованном в пятницу.
По данным на 1 сентября 2021 года в Швейцарии было рассмотрено 6 603 сообщения о предполагаемых побочных реакциях на вакцины от COVID-19. В большинстве отчетов упоминается более одной реакции. Большинство сообщений – 4442 – касаются несерьезных побочных эффектов, тогда как 2161 сообщение касалось серьезных реакций.
Большинство сообщений поступило от медицинских работников. Средний возраст испытуемых составил 55,5 лет, из них 18,1% были в возрасте 75 лет и старше. В случаях, считающихся тяжелыми, средний возраст составил 59,2 года, а в сообщениях о смертях, сопутствовавших вакцинации, средний возраст составил 80,3 года. В 137 из этих тяжелых случаев привитый человек умирал через определенный промежуток времени. Однако у властей нет конкретных доказательств того, что именно вакцина стала причиной смерти.
В общей сложности 4298 сообщений касались вакцины от COVID-19 компании Moderna, 2191 сообщение касалось вакцины Comirnaty компании Pfizer/BioNTech. В 114 случаях не указывалось, какая вакцина была использована.
Как отмечается, данные о побочных реакциях не влияют на мнение властей о пользе вакцин от COVID-19, которые применяются в Швейцарии.