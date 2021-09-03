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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210903/vaktsinatsiya-1748544899.html
Попова призвала ускорить темпы вакцинации от COVID-19
Попова призвала ускорить темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2021
Попова призвала ускорить темпы вакцинации от COVID-19
Темпы вакцинации от коронавируса в России достаточно неплохие, но нужно их ускорить, тогда осенний подъем заболеваемости не будет критичным, заявила в интервью... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:31
2021-09-03T13:31
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России достаточно неплохие, но нужно их ускорить, тогда осенний подъем заболеваемости не будет критичным, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня страна живёт в другой парадигме, мы имеем вакцины, мы прививаемся. Прививаемся сейчас достаточно неплохими темпами, но надо ещё лучше, надо ещё больше, тогда осенний подъем ковида не будет для нас критичным",- сказала Попова.Она отметила, что уже сейчас видно, где высокий уровень охвата иммунизацией, там заболеваемость не растет, люди не болеют и значительно меньше умирают.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742537332.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
13:31 03.09.2021
 
Попова призвала ускорить темпы вакцинации от COVID-19

Попова: темпы вакцинации от COVID-19 достаточно неплохие, но нужно их ускорить

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России достаточно неплохие, но нужно их ускорить, тогда осенний подъем заболеваемости не будет критичным, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня страна живёт в другой парадигме, мы имеем вакцины, мы прививаемся. Прививаемся сейчас достаточно неплохими темпами, но надо ещё лучше, надо ещё больше, тогда осенний подъем ковида не будет для нас критичным",- сказала Попова.
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Она отметила, что уже сейчас видно, где высокий уровень охвата иммунизацией, там заболеваемость не растет, люди не болеют и значительно меньше умирают.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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