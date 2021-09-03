https://ria.ru/20210903/vaktsinatsiya-1748544899.html

Попова призвала ускорить темпы вакцинации от COVID-19

Попова призвала ускорить темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2021

Попова призвала ускорить темпы вакцинации от COVID-19

Темпы вакцинации от коронавируса в России достаточно неплохие, но нужно их ускорить, тогда осенний подъем заболеваемости не будет критичным, заявила в интервью... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:31

2021-09-03T13:31

2021-09-03T13:31

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России достаточно неплохие, но нужно их ускорить, тогда осенний подъем заболеваемости не будет критичным, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня страна живёт в другой парадигме, мы имеем вакцины, мы прививаемся. Прививаемся сейчас достаточно неплохими темпами, но надо ещё лучше, надо ещё больше, тогда осенний подъем ковида не будет для нас критичным",- сказала Попова.Она отметила, что уже сейчас видно, где высокий уровень охвата иммунизацией, там заболеваемость не растет, люди не болеют и значительно меньше умирают.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742537332.html

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2021

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, восточный экономический форум — 2021 (вэф)