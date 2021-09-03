https://ria.ru/20210903/vaktsinatsiya-1748544899.html
Попова призвала ускорить темпы вакцинации от COVID-19
Попова призвала ускорить темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2021
Попова призвала ускорить темпы вакцинации от COVID-19
Темпы вакцинации от коронавируса в России достаточно неплохие, но нужно их ускорить, тогда осенний подъем заболеваемости не будет критичным, заявила в интервью... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:31
2021-09-03T13:31
2021-09-03T13:31
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России достаточно неплохие, но нужно их ускорить, тогда осенний подъем заболеваемости не будет критичным, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня страна живёт в другой парадигме, мы имеем вакцины, мы прививаемся. Прививаемся сейчас достаточно неплохими темпами, но надо ещё лучше, надо ещё больше, тогда осенний подъем ковида не будет для нас критичным",- сказала Попова.Она отметила, что уже сейчас видно, где высокий уровень охвата иммунизацией, там заболеваемость не растет, люди не болеют и значительно меньше умирают.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742537332.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Попова призвала ускорить темпы вакцинации от COVID-19
Попова: темпы вакцинации от COVID-19 достаточно неплохие, но нужно их ускорить