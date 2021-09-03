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В России вакцинировали 38 миллионов человек от коронавируса
В России вакцинировали 38 миллионов человек от коронавируса - РИА Новости, 03.09.2021
В России вакцинировали 38 миллионов человек от коронавируса
В России от коронавируса вакцинированы двумя компонентами препаратов 38 миллионов человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:46
2021-09-03T10:46
2021-09-03T11:01
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
татьяна голикова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В России от коронавируса вакцинированы двумя компонентами препаратов 38 миллионов человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сегодня количество вакцинированных людей в России - взрослых, детей мы не вакцинируем - 45,4 миллиона человек, которые привились по одному разу, и где-то 38,5 миллиона - это полностью привитых", - сказала Голикова на II марафоне "Новое знание"."Чтобы не болеть или чтобы спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% - это большая цифра, это чуть более 90 миллионов человек", - добавила вице-премьер.
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РИА Новости
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10:46 03.09.2021 (обновлено: 11:01 03.09.2021)
В России вакцинировали 38 миллионов человек от коронавируса
Вице-премьер Голикова: в России вакцинировали 38 миллионов человек от коронавируса