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https://ria.ru/20210903/vaktsinatsiya-1748498305.html
В России вакцинировали 38 миллионов человек от коронавируса
В России вакцинировали 38 миллионов человек от коронавируса - РИА Новости, 03.09.2021
В России вакцинировали 38 миллионов человек от коронавируса
В России от коронавируса вакцинированы двумя компонентами препаратов 38 миллионов человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:46
2021-09-03T11:01
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
татьяна голикова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В России от коронавируса вакцинированы двумя компонентами препаратов 38 миллионов человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сегодня количество вакцинированных людей в России - взрослых, детей мы не вакцинируем - 45,4 миллиона человек, которые привились по одному разу, и где-то 38,5 миллиона - это полностью привитых", - сказала Голикова на II марафоне "Новое знание"."Чтобы не болеть или чтобы спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% - это большая цифра, это чуть более 90 миллионов человек", - добавила вице-премьер.
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россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, татьяна голикова, коронавирус covid-19
10:46 03.09.2021 (обновлено: 11:01 03.09.2021)
 
В России вакцинировали 38 миллионов человек от коронавируса

Вице-премьер Голикова: в России вакцинировали 38 миллионов человек от коронавируса

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В России от коронавируса вакцинированы двумя компонентами препаратов 38 миллионов человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня количество вакцинированных людей в России - взрослых, детей мы не вакцинируем - 45,4 миллиона человек, которые привились по одному разу, и где-то 38,5 миллиона - это полностью привитых", - сказала Голикова на II марафоне "Новое знание".
"Чтобы не болеть или чтобы спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% - это большая цифра, это чуть более 90 миллионов человек", - добавила вице-премьер.
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Татьяна ГоликоваКоронавирус COVID-19
 
 
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