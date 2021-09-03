https://ria.ru/20210903/vaktsinatsiya-1748498305.html

В России вакцинировали 38 миллионов человек от коронавируса

В России вакцинировали 38 миллионов человек от коронавируса - РИА Новости, 03.09.2021

В России вакцинировали 38 миллионов человек от коронавируса

В России от коронавируса вакцинированы двумя компонентами препаратов 38 миллионов человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:46

2021-09-03T10:46

2021-09-03T11:01

распространение коронавируса

россия

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

татьяна голикова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В России от коронавируса вакцинированы двумя компонентами препаратов 38 миллионов человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сегодня количество вакцинированных людей в России - взрослых, детей мы не вакцинируем - 45,4 миллиона человек, которые привились по одному разу, и где-то 38,5 миллиона - это полностью привитых", - сказала Голикова на II марафоне "Новое знание"."Чтобы не болеть или чтобы спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% - это большая цифра, это чуть более 90 миллионов человек", - добавила вице-премьер.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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